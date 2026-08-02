Szokujący początek meczu Legii, a potem zwrot! Cztery gole

Była 72. minuta meczu Legia Warszawa - Zagłębie Lubin przy stanie 1:1. Gospodarze dotychczas w tej części mieli dużo szczęścia, bo rywale trafiali w słupek i poprzeczkę. Właśnie wtedy do odbitej w polu karnym piłki, dopadł Ruben Vinagre. Bardzo dobrze grający skrzydłowy Legii Warszawa przyjął piłkę na 18 metrze i precyzyjnym strzałem z 18 metrów zdobył gola na 2:1. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry wynik ustalił Rafał Adamski. Na prawej stronie świetną, indywidualną akcją popisał się Wahan Biczachczian, podał po ziemi do rezerwowego Rafała Adamskiego, a ten na trzecim metrze tylko dostawił nogę.

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Szokujący początek meczu Legii Warszawa, a potem zwrot! Cztery gole

Gospodarze fatalnie zaczęli mecz. Damian Szymański w prostej sytuacji przy wyprowadzeniu piłki, popełnił prosty błąd, podał wprost pod nogi rywala, goście przeprowadzili kontrę po której był rzut rożny. Z prawej strony dośrodkował Sebastian Kerk, piłkę głową zgrał niepilnowany przez nikogo Aleks Ławniczak, a z dwóch metrów gola zdobył Filip Kocaba.

Warszawianie od razu ruszyli do wyrównania i zepchnęli rywali do defensywy. Atakowali z rozmachem, mieli sporo dośrodkowań w pole karne, oddawali sporo strzałów, ale brakowało 100 proc. sytuacji. W 26. minucie doprowadzili jednak do wyrównania. Z prawej strony dośrodkował Paweł Wszołek, a Łukasz Zjawiński pięknym strzałem głową w róg z jedenastu metrów pokonał Jasmina Buricia.

Warszawianie poszli za ciosem. W 29. minucie Rafał Augustyniak po rzucie rożnym głową trafił w boczną siatkę. Po chwili Bartosz Kapustka zza pola karnego strzelił w słupek. W 32. minucie po rożnym Mileta Rajović, najbardziej krytykowany piłkarz Legii po pierwszej kolejce, trafił głową z czterech metrów do siatki, a Rafał Augustyniak aż podniósł go z radości do góry. Po analizie VAR sędzia gola jednak nie uznał.

"Stracony gol mocno przypomniał poprzedni sezon, ale od tamtej pory Legia była naprawdę dobra. Mam wrażenie, że to była jedna z lepszych połów w ostatnich miesiącach. No ale jeszcze wynik się nie zgadza" - podsumował słusznie wpisem w serwisie X Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

To jednak goście byli bliżej ponownego prowadzenia. W 56. minucie lubinanie zagrali świetną kontrę, Marcel Reguła minął Deziela w polu karnym, ale z 6 metrów, uderzył w poprzeczkę. Gospodarze długo nie potrafili złapać odpowiedniego rytmu gry, mieli problem z rozegraniem, dłuższym utrzymaniem się przy piłce. Dziesięć minut później znów obramowanie bramki uratowało Legię. Po wrzucie z autu, Michał Nalepa strzelał piętą, ale trafił w słupek.

A potem Legia Warszawa zdobyła dwa gole, które opisaliśmy na początek tekstu.

Drużyna Papszuna po tej wygranej została nowym liderem Ekstraklasy. Ma sześć punktów, tyle samo co Jagiellonia Białystok, ale lepszy bilans bramkowy.

Legia Warszawa w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce (8 sierpnia, godz. 20.15). Zagłębie Lubin zagra dopiero w czwartej kolejce, gdy podejmie Śląska Wrocław (15 sierpnia, godz. 14.45).

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 3:1 (1:1)