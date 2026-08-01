Tylko nie to! Ledwo wrócił do Ekstraklasy. Koszmar Polaka

Filip Marchwiński po dwuletniej przerwie wrócił do PKO BP Ekstraklasy. Napastnik podpisał umowę z Cracovią. Tydzień temu zadebiutował w nowej drużynie, w zremisowanym 0:0 wyjazdowym meczu z Lechem Poznań. Zagrał wtedy w roli rezerwowego 24 minuty. - Bardzo się cieszę, że wróciłem do Polski i że znów mogę tutaj grać. Cieszę się, że ten mój koszmar z kontuzjami już się skończył - powiedział Marchwiński po meczu dla Canal+Sport.

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Tylko nie to! Ledwo wrócił do Ekstraklasy. Koszmar Filipa Marchwińskiego

Niestety dla Filipa Marchwińskiego, jego koszmar powrócił. Portal Meczyki.pl poinformował, że 24-letni napastnik zerwał więzadło krzyżowe. To wielki dramat dla tego piłkarza.

"W czwartek Marchwiński po raz kolejny w karierze zerwał więzadło krzyżowe. To koszmar 24-latka. Ominie większość sezonu" - pisze Meczyki.pl.

14 minut w Serie A i 92 minuty w Pucharze Włoch - to bilans dwuletniej przygody Filipa Marchwińskiego we włoskim Lecce. Były piłkarz Lecha Poznań nie miał łatwo, bo długo męczyły go kontuzje, ale nawet gdy był zdrowy, to nie mógł liczyć na otrzymanie szansy w pierwszym składzie. W efekcie postanowił wrócić do Polski i związał się z Cracovią. To właśnie w Krakowie miał się odbudować po poważnej kontuzji i wrócić do wysokiej formy.

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Marchwiński w Lechu Poznań zagrał w 166 spotkaniach, zdobył 28 bramek i miał 11 asyst. W październiku 2023 roku napastnik zadebiutował w reprezentacji Polski. Dotychczas w koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił dwa razy.