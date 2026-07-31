Osiem milionów za gwiazdę Lecha. "Mocne kluby"

"Co za żart" - m.in. tak określono decyzję Jana Urbana w sprawie Wojciecha Mońki. Nie otrzymał on powołania na czerwcowe zgrupowanie, choć zdaniem wielu zasłużył na nie, jak nikt inny. Znakomicie radził sobie w Lechu Poznań, szczególnie w drugiej części poprzedniego sezonu. "Wielokrotnie ratował drużynę udanymi interwencjami, a popis swoich możliwości zaprezentował m.in. w wyjazdowym starciu z Radomiakiem Radom, gdzie w jednej akcji dwukrotnie powstrzymywał rywali. Wówczas Lech zapewnił sobie drugi z rzędu mistrzowski tytuł" - pisał Dawid Franek ze Sport.pl.

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Wojciech Mońka wzbudza zainteresowanie w Niemczech. Tyle są gotowi za niego dać

Zdolności Mońki docenia "Kolejorz", który nie zamierza go sprzedawać. Ale czy na pewno? Może skuszą działaczy wielkie pieniądze? Bo to, że wielkie sumy zostaną wyłożone na stół, jest niemal pewne. O możliwych kwotach mówił Rafał Gikiewicz na Kanale Sportowym. Ba, wskazał, w której lidze obrońca wzbudza spore zainteresowanie.

- Wojtek Mońka ma taki potencjał, że te duże pieniądze każdy klub w Niemczech zapłaci - zdradził na wstępie. - Duże, czyli od ośmiu milionów euro w górę, to na 100 procent. I wiem, że te kluby są w stanie tyle zapłacić. I te kluby oglądały Mońkę w tym meczu teraz z Duńczykami. Ok, to nie jest dobra laurka - dodał.

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Mocne kluby interesują się Mońką

Gikiewicz nie chciał jednak zdradzić, o które kluby chodzi. - Są mocne kluby [które obserwują Mońkę, przyp. red.]. Nie podam ich nazw, bo przeszkodzę w jakimś transferze i potem w Poznaniu wiesz, będę chciał się przejechać na mecz w Lidze Europy i powiedzą, że nie ma akredytacji albo biletu - śmiał się.

Mońka to wychowanek Lecha. W pierwszej drużynie gra od kwietnia 2024 roku. W tym czasie rozegrał 44 mecze, zaliczając dwie asysty. W tym sezonie wystąpił już w czterech spotkaniach, spędzając na murawie aż 390 minut. Razem z kolegami skompromitował się jednak w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Mimo ogromnej zaliczki po meczu wyjazdowym z Aarhus (4:1), piłkarze Nielsa Frederiksena stracili ją i przegrali w rewanżu po rzutach karnych. Tym występem, jak zauważył Gikiewicz, raczej swojej ceny Mońka nie podbił, ale i tak jest ona wysoka. Transfermarkt wycenia go nawet na 10 mln euro.