Szalona końcówka w Lublinie! Zdecydował cudowny gol w 85. minucie

Jeśli ktoś oglądał zeszłotygodniowy mecz Motoru Lublin z Widzewem Łódź (2:2), to z pewnością się nie nudził. Jeśli zaś ktoś postawił na obserwowanie starcia Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce (1:0), to mimo jednej bramki zdobytej przez Nika Preleca, również nie mógł narzekać na nudę. Spotkanie 2. kolejki Ekstraklasy w Lublinie zatem zapowiadało nam się niezwykle emocjonująco.

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W składzie Motoru nie mieszał trener Mariusz Misiura. Były szkoleniowiec Wisły Płock dokonał jednej korekty, stawiając na Cristophera Simona w środku pola. Senegalczyk zastąpił w wyjściowej jedenastce Ivo Rodriguesa, który nie znalazł się w kadrze meczowej.

Więcej zmian obserwowaliśmy w ekipie Adriana Siemieńca. Do wyjściowej jedenastki wskoczyli strzelec gola z meczu z Koroną, Nik Prelec, asystujący mu Sergio Lozano i Rodrigo Conceicao. Na ławce rezerwowych usiedli Youssuf Sylla, Dawid Drachal i Kamil Jóźwiak.

Słoweńska strzelba Jagiellonii znów trafiła do siatki

Już od początku spotkania kibice nie mogli być zawiedzeni tym, co pokazywały oba zespoły. W 3. minucie z lewej flanki dośrodkowywał Guilherme Montoia, ale piłka po zagraniu Portugalczyka nabrała takiej rotacji, że mogła zaskoczyć Mihaia Popę. Ostatecznie rumuńskiego golkipera uratował słupek strzeżonej przez niego bramki.

Po minucie odpowiedzi poszukali gospodarze. Dośrodkowanie spadło na głowę Mbaye Jacquesa Ndiaye, lecz Senegalczyk uderzył nad bramką. Tuż obok słupka zaś - również głową - w drugim polu karnym uderzał Yuki Kobayashi, który wygrał pozycję przy rzucie rożnym.

W 17. minucie znów zakotłowało się w polu karnym "Jagi". Najpierw strzelał Karol Czubak, lecz został zablokowany. Próbę kapitana Motoru próbował przewrotką poprawić Ndiaye, lecz jego strzał z linii bramkowej wybił jeden z obrońców białostockiego zespołu. 12 minut później otworzyć wynik uderzeniem z ostrego kąta lewą nogą mógł Mateusz Łęgowski, lecz tym razem świetną paradą popisał się Sławomir Abramowicz.

Gole wisiały w powietrzu. Piłka musiała w końcu wpaść do siatki, co stało się w 33. minucie gry. Tuż przed polem karnym na lewą nogę zszedł Prelec, po czym oddał plasowany strzał przy bliższym słupku Popy. Rumun nie dosięgnął mknącej po ziemi futbolówki, a Słoweniec mógł cieszyć się ze swojego drugiego gola w drugim występie w żółto-czerwonych barwach.

Tuż przed przerwą mocne uderzenie lewą nogą z 15. metra oddał Lozano, ale fenomenalnie spisał się Popa. Rumuński golkiper Motoru odbił piłkę lecącą w okienko bramki po strzale Hiszpana, czym zapracował sobie na brawa ze strony fanów lublińskiego klubu. Chwilę później Tomasz Kwiatkowski zakończył pierwszą część spotkania.

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Po zmianie stron jako pierwsi bliscy gola byli gospodarze. Piłka po wrzutce z rzutu wolnego spadła na głowę Czubaka, lecz ten uderzył tuż obok słupka. Niedługo później napastnik Motoru znów główkował obok bramki. Lublinianie nacierali, a Jagiellonię ratować musiał Abramowicz, który popisał się bardzo udaną interwencją po strzale Ndiaye w 53. minucie. Swoich sił próbował również Łęgowski, lecz przeniósł piłkę nad poprzeczką.

W 62. minucie na murawie pojawił się wypożyczony z RC Lens Jeremy Agbonifo. Szwed kilkanaście sekund później mógł wpisać się na listę strzelców, ale jego uderzenie ze skraju pola karnego wyłapał Popa. Nie minęła minuta, a już byliśmy pod drugą bramką - Czubak po raz kolejny szukał gola, ale znowu czujny był Abramowicz.

Po spokojniejszym fragmencie spotkania przed szansą na drugiego gola stanęli Białostoczanie. Rajd lewą flanką przeprowadził Kajetan Szmyt, po czym oddał piłkę do nabiegającego na 16. metr Lozano. Hiszpański pomocnik "Jagi" był jednak zbyt odchylony, żeby trafić choćby w światło bramki.

Niewykorzystane sytuacje się mszczą, więc nieskuteczność Białostoczan zemściła się w 83. minucie. Z lewej strony dośrodkowywał Makan Aiko, piłkę zgrał Ndiaye, a ta spadła na nogę Czubaka. Kapitan Motoru w końcu się odblokował i wpakował futbolówkę do bramki, gwarantując nam niezwykle ciekawą końcówkę.

Kilkadziesiąt sekund później "Jaga" znów wyszła na prowadzenie. Tym razem Lozano już się nie pomylił, uderzając z dystansu w okolice okienka bramki Motoru. Popa miał piłkę na rękach, ale nie zdołał zanotować skutecznej interwencji. Ostatecznie wynik do końcowego gwizdka nie uległ zmianie. "Duma Podlasia" notuje imponujący początek sezonu i ma na swoim koncie komplet punktów.

Przed Jagiellonią teraz pierwsze spotkanie III rundy eliminacji Ligi Europy przeciwko Glasgow Rangers. Mecz ten zaplanowano na czwartek 6 sierpnia o godz. 18:00. Motor zaś w sobotę 8 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Motor Lublin 1:2 Jagiellonia Białystok (82' Czubak - 33' Prelec, 85' Lozano)

Motor: Popa - Santos (79. Aiko), Bereszyński, Bartos, Luberecki - Bourhane (87. Plavotić) - Ndiaye, Simon (87' Haxha), Łęgowski (79. Meyer), Ronaldo - Czubak

Popa - Santos (79. Aiko), Bereszyński, Bartos, Luberecki - Bourhane (87. Plavotić) - Ndiaye, Simon (87' Haxha), Łęgowski (79. Meyer), Ronaldo - Czubak Jagiellonia: Abramowicz - Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia - Conceicao (62. Agbonifo), Romanczuk, Lozano (87. Konstantopoulos), Szmyt (87. Jóźwiak) - Imaz - Prelec (68. Rallis)

Abramowicz - Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia - Conceicao (62. Agbonifo), Romanczuk, Lozano (87. Konstantopoulos), Szmyt (87. Jóźwiak) - Imaz - Prelec (68. Rallis) Żółte kartki: Montoia, Vital, Jóźwiak (Jagiellonia)

Montoia, Vital, Jóźwiak (Jagiellonia) Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Widzów: 15 200

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