Oficjalnie: Kolejny transfer Pogoni. Młodzieżowy reprezentant

Porażka z Legią Warszawa 0:1 mogła zawieść działaczy, sztab, piłkarzy i kibiców Pogoni Szczecin. Tym bardziej że gol padł po wrzucie z autu w doliczonym czasie gry. "Portowcy" jednak nie mogą rozpamiętywać trafienia Zorana Arsenicia i muszą skupić się na poniedziałkowym starciu z Cracovią.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Pogoń ogłosiła transfer młodzieżowego reprezentanta Belgii

Wiele wskazuje na to, że do kadry meczowej zespołu Oscara Garcii dołączy nowy piłkarz. Pogoń bowiem w piątek 31 lipca ogłosiła, że pozyskała 23-letniego środkowego obrońcę, Lukasa Willena. Belg pozostawał bez klubu po tym, jak wygasła jego umowa z Zulte Waregem. Tym samym do Szczecina przeniesie się bez konieczności płacenia za niego kwoty odstępnego.

"Dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi – mierzy 189 cm i jest lewonożny. Najlepiej czuje się na środku defensywy, ale może również występować na lewej stronie obrony" - czytamy na oficjalnej stronie klubowej. Willen zatem może być także potencjalnym rywalem Benjamina Mendy'ego i Leo Borgesa.

23-latek w przeszłości występował w młodzieżowych drużynach Clubu Brugge. Do Zulte przeniósł się w 2021 roku i łącznie rozegrał w jego barwach 107 spotkań, strzelając jednego gola i dokładając cztery asysty. Na poziomie belgijskiej Pro League Willen rozegrał 33 mecze. W swoim CV ma także występy w młodzieżowych reprezentacjach Belgii - kolejno w kategoriach U-15, U-17 i U-20.

Kontrakt Lukasa Willena z Pogonią Szczecin obowiązywać będzie do końca sezonu 2028/29. W barwach "Portowców" zagra z numerem 29. Kibice z pewnością będą wyczekiwać nowego gracza już w poniedziałkowym meczu przeciwko Cracovii.

Zobacz też: Jest decyzja FIFA. Lechia w końcu się doczekała