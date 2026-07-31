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Oficjalnie: Kolejny transfer Pogoni. Młodzieżowy reprezentant

Pogoń Szczecin wciąż szuka wzmocnień na rynku transferowym. Tuż przed rozpoczęciem 2. kolejki Ekstraklasy "Portowcy" poinformowali, że do zespołu Oscara Garcii dołączył nowy środkowy obrońca.
Lukas Willen (z lewej) został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin
Fot. Pogoń Szczecin

Porażka z Legią Warszawa 0:1 mogła zawieść działaczy, sztab, piłkarzy i kibiców Pogoni Szczecin. Tym bardziej że gol padł po wrzucie z autu w doliczonym czasie gry. "Portowcy" jednak nie mogą rozpamiętywać trafienia Zorana Arsenicia i muszą skupić się na poniedziałkowym starciu z Cracovią.

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Pogoń ogłosiła transfer młodzieżowego reprezentanta Belgii

Wiele wskazuje na to, że do kadry meczowej zespołu Oscara Garcii dołączy nowy piłkarz. Pogoń bowiem w piątek 31 lipca ogłosiła, że pozyskała 23-letniego środkowego obrońcę, Lukasa Willena. Belg pozostawał bez klubu po tym, jak wygasła jego umowa z Zulte Waregem. Tym samym do Szczecina przeniesie się bez konieczności płacenia za niego kwoty odstępnego.

"Dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi – mierzy 189 cm i jest lewonożny. Najlepiej czuje się na środku defensywy, ale może również występować na lewej stronie obrony" - czytamy na oficjalnej stronie klubowej. Willen zatem może być także potencjalnym rywalem Benjamina Mendy'ego i Leo Borgesa.

23-latek w przeszłości występował w młodzieżowych drużynach Clubu Brugge. Do Zulte przeniósł się w 2021 roku i łącznie rozegrał w jego barwach 107 spotkań, strzelając jednego gola i dokładając cztery asysty. Na poziomie belgijskiej Pro League Willen rozegrał 33 mecze. W swoim CV ma także występy w młodzieżowych reprezentacjach Belgii - kolejno w kategoriach U-15, U-17 i U-20.

Kontrakt Lukasa Willena z Pogonią Szczecin obowiązywać będzie do końca sezonu 2028/29. W barwach "Portowców" zagra z numerem 29. Kibice z pewnością będą wyczekiwać nowego gracza już w poniedziałkowym meczu przeciwko Cracovii.

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