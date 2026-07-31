Frederiksen zaskoczył po kompromitacji. "Zagraliśmy zgodnie z planem"

"Obraz nędzy i rozpaczy. Albo, jak mawiał klasyk, "wstyd, żenada, kompromitacja, frajerstwo". Załamanie na twarzach lechitów, którzy dopiero co byli jedną nogą w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. I szaleńcza radość Duńczyków, którzy po ostatnim rzucie karnym pobiegli pod sektor dopingujących ich niezwykle głośno ponad 2 tys. kibiców. Z drugiej strony piłkarze Kolejorza. Zawstydzeni i przepraszający swoich fanów za to, co się stało w środowy wieczór przy Bułgarskiej. Tak wyglądał krajobraz na stadionie Lecha zaraz po porażce 1:4 i 3:4 w rzutach karnych z Aarhus GF i odpadnięciu z Ligi Mistrzów" - pisaliśmy na Sport.pl.

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Frederiksen naprawdę to powiedział po kompromitacji Lecha. "Nie czuję żalu"

Piłkarze Lecha Poznań dokonali niemożliwego, roztrwaniając trzybramkową przewagę z pierwszego meczu w Danii. Szok i niedowierzanie to dwa uczucia, które kibice, dziennikarze i eksperci noszą w sobie od środy 29 lipca. Nieco inaczej jest z kolei w przypadku trenera "Kolejorza", Nielsa Frederiksena. Duńczyk bowiem dość szybko przeszedł do porządku dziennego i przygotowań do meczu ligowego z Wieczystą Kraków.

- Środowa noc była ciężka dla każdego z nas, mecz z Aarhus stanowił strasznie trudne doświadczenie dla wszystkich. Rzecz jednak w tym, że musimy iść naprzód. Mamy przed sobą kolejne spotkanie, w którym musimy wrócić na odpowiednie tory. Potrzebujemy przedefiniować nasze cele i na nich się skupiać, nie możemy żyć tym wielkim smutkiem i rozczarowaniem. Od dziś patrzymy tylko w przyszłość i naciskamy dalej - stwierdził szkoleniowiec Lecha podczas piątkowego briefingu prasowego.

- Całą swoją energię poświęciłem jednak odbudowie zespołu, przywróceniu odpowiedniej koncentracji i mentalności, przepracowaniu rozczarowania oraz analizie naszego kolejnego rywala. Na tym się skupiam - dodał. Po chwili jednak zadziwił wszystkich swoją wypowiedzią na temat środowej klęski.

- Muszę też powiedzieć, że nie czuję jakiegoś wielkiego żalu. Nie mam poczucia, że powinniśmy byli diametralnie zmienić sposób gry. Najbardziej niezwykłe jest to, że oba mecze z Aarhus były bardzo wyrównane - zarówno na wyjeździe, jak i u siebie. Jeśli spojrzeć na statystyki, były to bardzo podobne spotkania. A mimo to jedno wygraliśmy 4:1, a drugie przegraliśmy 1:4. To właśnie jest futbol. W bardziej normalnych okolicznościach oba mecze mogły zakończyć się remisami 1:1 i wtedy o awansie decydowałyby rzuty karne. Wówczas nikt nie mówiłby o wielkiej katastrofie - stwierdził Frederiksen.

- Oczywiście rozumiem, że nasza perspektywa jest inna, bo jechaliśmy do rewanżu z przewagą 4:1, ale mimo wszystko nie dokonałbym wielu dużych zmian. Można wskazać kilka drobnych elementów, które dałoby się poprawić - zgadzam się z tym. Natomiast ogólnie zagraliśmy zgodnie z planem i nie jestem z tego planu niezadowolony. Zabrakło nam skuteczności, podczas gdy rywale wykorzystali swoje okazje niemal perfekcyjnie. Nie stworzyli jednak więcej sytuacji od nas - dodał, nie krytykując swoich piłkarzy oraz podkreślając, że nie zmieniłby planu na to spotkanie, gdyby miał je rozegrać jeszcze raz.

Trudno zrozumieć takie podejście Frederiksena do tematu. Czyżby lekceważył to, że - przynajmniej w teorii - najmocniejszy w historii Lech w tak beznadziejny sposób pozbawił się szans na gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów? Czy raczej próbuje zdjąć presję ze swoich piłkarzy, którzy z pewnością nie będą mieli łatwych tygodni?

Cóż, wiele powie nam sobotnie starcie "Kolejorza" z Wieczystą Kraków. Spotkanie pod Wawelem rozpocznie się o godz. 17:30, a fani ze stolicy Wielkopolski oczekują dosadnej reakcji na to, co wydarzyło się w rewanżowym spotkaniu z AGF.

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