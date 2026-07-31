Papszun zabrał głos przed meczem Legii. Oto co powiedział o Rajoviciu

Mileta Rajović raczej już nie przejdzie do historii polskiej Ekstraklasy, jako demon skuteczności. Duńczyk do tej pory zagrał 44 mecze dla Legii, w których strzelił 10 bramek. Napastnik regularnie jest krytykowany przez kibiców i trudno im się dziwić, bo sytuacje, w których zdarza mu się nie strzelać bramek, są momentami wręcz komiczne.

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Papszun zabrał głos ws. Rajovicia. "Liczę na to"

A jednak Marek Papszun regularnie stawia na Rajovicia. W meczu z Pogonią zagrał pełnie 90 minut. W poprzednim sezonie też był podstawowym napastnikiem Legii, choć na wiosnę strzelił zaledwie trzy bramki w Ekstraklasie. Na konferencji prasowej przed meczem z Zagłębiem Lubin trener został spytany, czy ma jeszcze cierpliwość do Rajovicia.

- Różnica między mną a kibicami powinna być znacząca. Jestem trenerem i nie mogę kierować się takimi emocjami jak kibice. Rozumiem ich, bo przeżywają mecze i interpretują pewne sytuacje na swój sposób - bardziej lub mniej wyraziste. Jeżeli są one klarowne, to mają prawo wyrażać swoje emocje - zaczął szkoleniowiec, cytowany przez portal legia.net.

Jednocześnie przyznał, że chciałby, żeby Rajović wykorzystywał okazje. - Jeśli chodzi o mnie, jako trenera, to oczywiście mam cierpliwość i zaufanie do zawodnika. Jednocześnie chciałbym, żeby był skuteczniejszy i wykorzystywał sytuacje - dodał.

- Z mojej strony na pewno ma wsparcie, ale liczę na to, że Mileta będzie finalizował okazje, bo cały zespół pracuje na to, żeby je tworzyć - podkreślił.

- Jednocześnie bardzo ważne jest to, na co pan zwrócił uwagę, a czego niewielu dziennikarzy czy ekspertów dostrzegło. Miał kluczowe zachowanie przy bramce. Można więc powiedzieć, że pomógł zespołowi i miał udział w decydującej akcji, oprócz wielu działań, które wykonał na boisku. Ja to na pewno doceniam. Oczywiście chcemy więcej i chcemy, żeby był również skuteczny - podsumował ten wątek.

Szkoleniowiec został też zapytany o potencjalny transfer Bohdana Wjunnyka. Ukrainiec w rozmowach z mediami nie ukrywa, że chciałby odejść z Lechii Gdańsk. Doszło do tego, że Sport24.ua nazwał go... zakładnikiem.

- Trudno mi się odnosić do takich spekulacji. Być może coś jest na rzeczy, ale nie biorę udziału ani w rozmowach, ani w składaniu propozycji. To jest poza mną. Tyle mogę powiedzieć w tym temacie - powiedział Papszun.

Legia Warszawa kolejny mecz ligowy zagra w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14:45. Tego dnia stołeczny klub zmierzy się na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.