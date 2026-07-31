Trzech piłkarzy na wylocie z Legii. Pozbędą się niewypałów

Legia Warszawa weszła w sezon 2026/27 od wygranej 1:0 nad Pogonią Szczecin, choć łatwo wcale nie było. "Wojskowi" długo bili głową w mur, nie mogąc pokonać Valentina Cojocaru w sposób legalny (dwie bramki zostały nieuznane: jedna z powodu zagrania ręką, a druga z powodu pozycji spalonej Milety Rajovicia). Ostatecznie jednak do siatki w doliczonym czasie gry trafił Zoran Arsenić, dając ekipie Marka Papszuna trzy punkty.

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Trzech piłkarzy odejdzie z Legii? Stojanović jest bliski głośnego powrotu

Legia wciąż jednak nie domknęła kadry na następne półrocze. "Wojskowi" mają walczyć o zakontraktowanie jeszcze jednego napastnika, ale na ten moment dużo bardziej klaruje się kwestia odejść z klubu z Łazienkowskiej 3. Zielone światło na odejście bowiem dostało dwóch piłkarzy, a za trzeciego może zostać złożona oferta z I Ligi.

Najbliżej finalizacji transferu ma być Petar Stojanović. 30-letni Słoweniec już kilka tygodni temu w rozmowie z rodzimymi mediami narzekał na swoją sytuację, która pozostawia wiele do życzenia. 72-krotny reprezentant swojego kraju w barwach Legii rozegrał tylko 26 spotkań, opuszczając niemal całą rundę wiosenną. Ostatni raz na boisku pojawił się 1 lutego w przegranym 1:2 meczu z Koroną Kielce. Aktualnie leczy uraz naderwanego ścięgna.

Według portalu ekipa.svet24.si, walkę o podpisanie umowy ze Stojanoviciem miał wygrać NK Maribor, w którym piłkarz występował w latach 2011-2013 i 2014-2016. Zwolennikiem takiego transferu ma być sam właściciel, Evangelos Marinakis, który zamierza uczynić prawego obrońcę twarzą "nowego otwarcia". Zdaniem portalu legia.net, Warszawiacy są skłonni dogadać się z 30-latkiem w kwestii jego odejścia. Jeśli taki transfer faktycznie dojdzie do skutku, Stojanović dołączy do innego byłego piłkarza Legii. Zawodnikiem Mariboru bowiem tego lata został Claude Goncalves.

Nieco mniej klarowna jest sytuacja Antonio Colaka i Mateusza Szczepaniaka. Chorwacki napastnik zdaniem dziennikarzy Przeglądu Sportowego Onet ma zgodę na transfer, ale póki co nie otrzymał żadnej oferty. Poza tym wciąż rehabilituje się w związku ze złamaniem kości jarzmowej. Jeśli chodzi o Polaka zaś, ten według TVP Sport ma otrzymać ofertę z ŁKS-u Łódź. Nie wiadomo jednak czy Legia będzie skłonna go sprzedać.

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