Legia Warszawa kupiła Otto Hindricha z CFR Cluj w styczniu tego roku. Rumun szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie kosztem Kacpra Tobiasza. Później wielokrotnie pokazywał wielką klasę, a swoje duże umiejętności bramkarskie potwierdził także na otwarcie sezonu 2026/27, kiedy "Wojskowi" pokonali Pogoń Szczecin 1:0.

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Oto co powiedział Hindrich o Legii i PKO BP Ekstraklasie

Hindrich dotychczas rozegrał w barwach Legii czternaście spotkań i siedmiokrotnie zachował czyste konto. W obecnym okienku transferowym do klubu trafił inny dobry bramkarz - Ivan Brkić. Nie zmienia to faktu, że to były piłkarz CFR Cluj wciąż jest numerem jeden w bramce drużyny Marka Papszuna.

Hindrich nie ukrywa, że jest zachwycony tym, jak wszystko funkcjonuje w Legii. Sam nie spodziewał się tego, iż będzie tak dobrze czuł się w klubie.

- Z zewnątrz Legia sprawiała wrażenie bardzo dużego klubu, ale po przyjściu tutaj pozytywnie mnie zaskoczyła. Okazało się, że Legia jest większa, niż sobie wyobrażałem, jeśli chodzi o zaplecze, organizację, ludzi pracujących w klubie i wokół niego, a także siłę marki. Pod każdym względem zrobiła na mnie ogromne wrażenie. A liga? Zaskoczyła mnie fizycznością. Wyobrażałem sobie, że to fizyczna liga, ale nie że aż tak - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Opinia Hindricha o PKO BP Ekstraklasie potwierdza to, o czym mówi wielu zagranicznych zawodników. Rumun poza fizycznością wyróżnia jeszcze intensywność, jaka jest w naszej lidze.

Bramkarz marzy o tym, by bić się z Legią o najwyższe cele. Trafił do klubu w trudnym momencie, kiedy ten był jeszcze w strefie spadkowej, ale ostatecznie poprzedni sezon "Wojskowi" zakończyli na szóstym miejscu w ligowej tabeli. Teraz stać ich na jeszcze więcej.

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