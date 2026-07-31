Oficjalnie: Sześciokrotny reprezentant Polski zagra w Wieczystej

Wieczysta Kraków ma za sobą debiut na poziomie Ekstraklasy. Zespół Kazimierza Moskala przegrał 1:2 z Radomiakiem Radom, a historycznego gola dla Wieczystej strzelił Stefan Feiertag. Wieczysta chce zadomowić się w elicie, więc działa prężnie na rynku transferowym. Beniaminek wydał 700 tys. euro na transfer Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt, a także skusił m.in. Antonio Milicia (wcześniej Lech Poznań) czy Bena Ledermana (Maccabi tel Awiw). Na tym nie kończą się działania Wieczystej na rynku, o czym przekonaliśmy się w piątek.

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Hitowy transfer Wieczystej Kraków. Wieteska wraca do Ekstraklasy

Wieczysta Kraków wydała komunikat, w którym poinformowała o finalizacji transferu Mateusza Wieteski. Sześciokrotny reprezentant Polski przeniósł się do tego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Z doniesień medialnych wynika, że Wieteska podpisał roczny kontrakt z Wieczystą, ale jest w nim zawarta opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Wieczysta też dokonała tego ruchu, nie płacąc kwoty odstępnego. Nie znamy jednak szczegółów porozumienia między klubami.

Wieteska zaczynał swoją karierę w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a potem przeniósł się do Legii Warszawa, skąd zapracował sobie na transfer do Clermont Foot za 1,3 mln euro. Po zaledwie rocznym pobycie we Francji Wieteska został sprzedany za 5,3 mln euro do Cagliari Calcio.

Wieteska spędził cały poprzedni sezon na wypożyczeniu w Kocaelisporze, natomiast w 22. minucie meczu z Trabzonsporem (0:1) musiał zejść z boiska z powodu kontuzji. Potem Wieteska nie zagrał już ani jednego meczu w Turcji, ponieważ zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Warto dodać, że Wieteska miał ważny kontrakt z Cagliari do czerwca 2027 r., ale jego odejście zapowiedział już trener zespołu, czyli Fabio Pisacane.

Wieteska jest dziewiątym piłkarzem, który dołączył do Wieczystej w trakcie letniego okna. Wcześniej do drużyny z Krakowa trafił Tobias Christensen (FC Rapid 1923), Christopher Lungoyi (Gaziantep FK), Antonio Milić (Lech Poznań), Matus Vojtko (Lechia Gdańsk), Ben Lederman (Maccabi tel Awiw), Patryk Stechnij (Wisłoka Chicago), Duje Dujmović (Zrinjski Mostar) i Nikola Cavlina (Dinamo Zagrzeb).

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Niewykluczone, że Wieteska zadebiutuje w barwach Wieczystej w domowym spotkaniu z Lechem Poznań, które odbędzie się w sobotę o godz. 17:30.