Uwaga! Ekstraklasa wydała komunikat: dwa mecze przełożone

Zarówno Raków, jak i GKS zapewniły sobie w czwartkowy wieczór 30 lipca dalszą grę w europejskich pucharach. Konkretnie w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Częstochowianie bez problemu rozprawili się na wyjeździe z maltańską Valettą, rozbijając ją 4:0 w rewanżu, a w całym dwumeczu 7:1. Katowiczanie z kolei musieli odrabiać straty po porażce w pierwszym meczu ze słowacką Żyliną (1:2). Jednak na własnym stadionie pokazali klasę, wygrali 3:1 i awansowali dalej.

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Przywilej pucharowiczów znów w mocy

Każdy z reprezentantów naszej ligi w europejskich pucharach ma prawo dwukrotnie przełożyć sobie mecz ligowy w trakcie eliminacji. Pierwszy raz w rundach I-III, a jeśli uda im się dotrzeć do IV rundy (play-off), to wówczas mogą zrobić to dwukrotnie. Raków Częstochowa oraz GKS Katowice postanowiły skorzystać z tego prawda po raz pierwszy i oba kluby wybrały do przełożenia swoje mecze w 3. kolejce, która odbędzie się między ich meczami w III rundzie eliminacji LK.

Duże zmiany w 3. kolejce

Oznacza to, że Raków nie zagra w niedzielę 9 sierpnia o 14:45 u siebie z Zagłębiem Lubin, a GKS nie zmierzy się tego samego dnia o 17:30 na własnym boisku z Wieczystą Kraków. Nie znamy jeszcze nowych terminów tych spotkań. Wiemy za to, że swoje plany muszą nieco zmienić Śląsk Wrocław i Cracovia. Pierwotnie kluby te miały zagrać ze sobą w poniedziałek 10 sierpnia o 19:00. Ekstraklasa przesunęła jednak ich mecz na niedzielę 9 sierpnia na 14:45.

Raków w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji zmierzy się ze szwedzkim Hammarby. Pierwszy mecz zagrają w czwartek 6 sierpnia u siebie, a drugi też w czwartek 13 sierpnia na wyjeździe. Odwrotnie ma GKS Katowice. Oni zmierzą się wpierw na wyjeździe z izraelskim Hapoelem Tel Awiw, a rewanż będzie w Polsce. Przy czym rewanż nie w czwartek 13 sierpnia, a wyjątkowo w środę 12 sierpnia.