"Polska odmieniła moje życie". Była gwiazda Ekstraklasy ujawnia

Radomiak Radom, Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin - to fragment piłkarskiego CV Leonardo Rochy. Napastnik dołączył do Radomiaka w styczniu 2023 r. za 150 tys. euro z Lierse SK. Po tym, jak Rocha strzelił 11 goli w 17 meczach rundy jesiennej Ekstraklasy w sezonie 24/25, Raków wydał na niego 700 tys. euro. Rocha jednak nie podbił Częstochowy, a w pierwszej części sezonu 25/26 był wypożyczony do Zagłębia Lubin. Ostatecznie Rocha nie został wykupiony przez Zagłębie, a na początku lipca br. odszedł za ponad milion euro do japońskiego JEF United Chiba.

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Był gwiazdą Ekstraklasy. Tak zmieniła go Polska. "Najlepsza decyzja w karierze"

Rocha udzielił wywiadu portalowi beinsports.com, w którym szerzej opisał swoją karierę. Portugalczyk mówi wprost, że Polska zmieniła jego życie, nie tylko piłkarskie.

- Moja córka spędziła tu pierwsze lata dorastania. Nawiązałem przyjaźnie, które trwają do dziś i rozmawiam z ludźmi z Polski niemal codziennie. Kiedy tu przyjechałem, to nie wiedziałem, czego się spodziewać. Poza Polską ludzie tak naprawdę nie rozumieją tego kraju. Zakochałem się w Polsce. Piłce nożnej, ludziach, klubach, kulturze. Gdybym mógł cofnąć czas i podjąć tę decyzję jeszcze raz, za każdym razem wybrałbym Polskę. To była najlepsza decyzja w mojej karierze - powiedział.

Aktualnie Rocha gra w Japonii, ale przyznaje, że mógł pozostać w Polsce. - Było zainteresowanie w Polsce, ale to nie było takie proste. Raków we mnie zainwestował, więc każdy transfer musiał spełnić oczekiwania finansowe klubu. JEF United Chiba zdołał to zrealizować. Ale też zawsze chciałem spróbować piłki nożnej w Azji. Rozmawiałem o tym z żoną przez długi czas. Po kilku latach w Polsce potrzebowałem świeżego startu. Gdybym miał wybrać koszulkę jednego klubu z Polski, w którym chciałbym zagrać swój ostatni mecz, byłaby to koszulka Zagłębia Lubin - dodał napastnik.

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Rocha mówi też, że do dziś utrzymuje relację z Leszkiem Ojrzyńskim, trenerem Zagłębia. - Nasza współpraca tak się układała, bo było zaufanie. To najważniejsze słowo. Podczas pierwszego spotkania trener spojrzał mi w oczy i powiedział, że będę jego pierwszym napastnikiem. Ta pewność siebie zmienia wszystko. Do dziś wymieniamy się wiadomości. Mam do niego ogromny szacunek, bo od razu we mnie uwierzył. Dla mnie to było prawdopodobnie najszczęśliwsze piłkarskie doświadczenie w Polsce - podsumował.

Rocha nie jest jedynym napastnikiem, który odszedł z Rakowa w trakcie letniego okna. Częstochowianie sprzedali też Jonatana Brauta Brunesa za sześć mln euro, a Norweg przywdział barwy Sparty Praga. Na razie do Rakowa trafił jedynie Mahir Emreli w ramach wypożyczenia z FC Kaiserslautern.