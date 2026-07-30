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Czołowy klub La Liga chce polskiego piłkarza

Raków Częstochowa w czwartek 30 lipca zmierzy się z maltańskim zespołem Valletta FC w rewanżowym spotkaniu II rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. W pierwszym meczu w bramce Częstochowian stanął Kacper Trelowski. 22-latek być może niedługo wyjedzie z Polski i trafi do zespołu z La Liga.
Raków Częstochowa - Valletta FC
Fot. Maciek Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Raków będzie bronił dwubramkowej przewagi (3:1) z pierwszego pojedynku. Po niedawnym odpadnięciu Lecha Poznań z Ligi Mistrzów wielu obserwatorów krajowej piłki nie może być optymistami i drży o wynik na Malcie. Mimo wszystko to zespół z Częstochowy jest faworytem do awansu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji. 

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Pogłoski o odejściu Kacpra Trelowskiego do Celty Vigo 

Kacper Trelowski, jak się wydaje, wrócił na pozycję nr 1 w bramce drużyny trenera Dawida Kroczka. Z drugiej strony w pierwszym ligowym spotkaniu z Wisłą Płock (1:2) między słupkami Rakowa stanął Wiktor Żołneczko. 17-latek zawinił przy utracie drugiej bramki. 

- Postawiłem na Wiktora Żołneczko, bo prezentował się świetnie w sparingach i na treningach. Trzeba dawać młodym szanse. Mamy tu wielu młodych chłopaków. Ciężko mi scharakteryzować jego występ, popełnił wielki błąd, ale potem nas uratował przed golem na 0:3 - tłumaczył po meczu Kroczek. 

Być może jednak postawienie na młodego golkipera miało tzw. drugie dno i jest związane z możliwym odejściem Kacpra Trelowskiego. Jak bowiem informuje kanał "A Taberna Celtista" Celta Vigo myśli o 22-letnim zawodniku Rakowa w kontekście wzmocnienia składu. 

"Polski bramkarz Kacper Trelowski jest jednym z golkiperów, których obserwuje Celta, aby wzmocnić tę  pozycję w bieżącym okienku transferowym. Na ten moment to tylko plotka, brakuje oficjalnie potwierdzonych negocjacji" - zaznaczono. 

W poprzednim sezonie Celta Vigo zajęła wysoką 6. lokatę na koniec zmagań ligowych, zapewniając sobie grę w Lidze Europy w kolejnej kampanii. Poza tym, doszła także do ćwierćfinału LE, jednak w tej fazie lepszy okazał późniejszy finalista z Freiburga.

Podstawowym bramkarzem drużyny z Vigo jest Rumun Ionut Radu, który aktualnie zmaga się z kontuzją. Wśród potencjalnych wzmocnień Celty na tej pozycji swego czasu wymieniano m.in. Aarona Escandella z Oviedo czy Frana Gonzaleza z młodzieżowej drużyny Realu Madryt

Raków Częstochowa w czwartek 30 lipca o godz. 19.30 zmierzy się na wyjeździe z Vallettą w ramach II rundy eliminacji do Ligi Konferencji. W niedzielę 2 sierpnia Częstochowianie powalczą o pierwsze punkty w Ekstraklasie ze Śląskiem Wrocław. Start tego spotkania o godz. 17.30. 

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