Kibice Lechii od miesięcy mogą znów tylko załamywać ręce, gdy patrzą na to, co dzieje się w ich klubie. Lechia zaczęła pierwszoligowe zmagania ze składem pełnym juniorów (najmłodszy był z rocznika 2011), bo nie może rejestrować do gry nowych zawodników z uwagi na zakaz transferowy, nałożony na klub w związku z problemami finansowymi. W Gdańsku znów są problemy z regularnymi wypłatami, a według medialnych doniesień właściciel klub Paolo Urfer płaci zawodnikom tyle, by nie mogli rozwiązać umów z winy klubu.

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Lechia nie płaci, piłkarze nie chcą grać

Część zawodników odmawia przez to gry, jak np. Bujar Pllana, Tomas Bobcek i Camilo Mena. Lechia z kolei odrzuca też większość ofert transferowych za swoich graczy. Duży kłopot jest też z Bohdanem Wjunnykiem. Ukraiński napastnik (lub w zależności od potrzeb ofensywny pomocnik) to kolejny piłkarz zbuntowany przeciwko działaniom zarządu klubu. Tyle że on porozumiał się już z potencjalnym nowym zespołem ws. umowy. Jak informuje Przegląd Sportowy Onet, mowa o Legii Warszawa. Jest jednak problem.

Ukraińcy nie gryzą się w język. "Trzymany siłą"

Legia najchętniej sprowadziłaby go za darmo, ale Wjunnyk nie dał jak dotąd rady dogadać się z Lechią. Ukraiński portal sport.ua wprost napisał, że Lechia przetrzymuje ich rodaka siłą. Przywołał też wypowiedź piłkarza z rozmowy z Karoliną Jaskulską z Kanału Sportowego, w której Wjunnyk skarżył się, że Lechia obecnie nie pomaga mu nawet w rehabilitacji kontuzji, z którą się zmaga.

Cała sytuacja na razie nie ma wyjścia. Nie wygląda na to, by Ukrainiec miał znów zagrać dla Lechii, a sądząc po dotychczasowych działaniach Paolo Urfera, Gdańszczanie raczej nie będą skorzy do dogadania się z piłkarzem i Legią. W tej toksycznej atmosferze zawodnicy Lechii (ci godzący się na grę) muszą przygotowywać się do kolejnego meczu ligowego. Będzie to domowe starcie z Wartą Poznań w piątek 31 lipca o 20:30.