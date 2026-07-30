Tadeusz Gapiński, urodzony 7 stycznia 1948 roku, był wychowankiem Łódzkiego Klubu Sportowego. Na początku 1973 roku trafił do Widzewa Łódź i wraz z upływem lat stał się jedną z najbardziej fundamentalnych postaci tego klubu.

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Śmierć Tadeusza Gapińskiego. Widzew w żałobie

"Gapek", bo taką miał ksywkę z czasów gry w piłkę nożną, był zawodnikiem Widzewa, gdy ten występował jeszcze na drugim poziomie rozgrywek. W Ekstraklasie w barwach łódzkiego klubu Tadeusz Gapiński rozegrał w sumie 105 meczów i strzelił 12 goli. Jeden, jak czytamy na oficjalnej stronie klubu, był szczególny.

"W listopadzie 1977 roku Widzewiacy grali na wyjeździe z Wisłą Kraków i już w 6. minucie zdobyli bramkę po strzale Gapińskiego bezpośrednio z rzutu rożnego! Był to pierwszy 'rogal' strzelony przez drużynę Widzewa w historii jej występów w Ekstraklasie".

Tadeusz Gapiński w Łodzi świętował dwa wicemistrzostwa Polski (1977, 1979). Pod koniec lat 70. przeniósł się do Danii, gdzie przez trzy lata grał dla Hvidovre IF. W 1980 wywalczył tam krajowy Puchar. Po powrocie do ojczyzny zakończył karierę i dołączył do sztabu szkoleniowego Widzewa. W 1987 zastąpił na stanowisku kierownika drużyny Stanisława Wrońskiego. Gapiński pełnił swoją funkcję aż do 2008 roku.

"W ostatnich latach 'Gapek', dopóki pozwalało mu na to zdrowie, odwiedzał Serce Łodzi przy okazji meczów obecnej drużyny, której kibicował w kolejnych awansach po reaktywacji klubu. Na stadionie otwarto też Lożę im. Tadeusza Gapińskiego, która znajduje się na Trybunie A, na drugim piętrze. Sam patron uczestniczył w jej otwarciu" - czytamy na stronie Widzewa.

Na wieść o śmierci wieloletniego kierownika zespołu zareagował Zbigniew Boniek:

"Widzew poniósł dużą stratę. Odszedł na zawsze jeden z największych i najbardziej związanych z klubem zawodnik, trener, działacz - Tadeusz Gapiński. To On najbardziej mi pomógł w zaaklimatyzowaniu się w widzewskiej rzeczywistości. R.I.P Tadziu" - napisał były prezes PZPN, a w latach 1975-82 zawodnik Widzewa.

W II kolejce PKO Ekstraklasy drużyna trenera Aleksandara Vukovicia zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock. Początek 31 lipca o godzinie 18.00. W pierwszym meczu sezonu 2026/27 Łodzianie zremisowali 2:2 z Motorem Lublin.