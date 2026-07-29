Gwiazdor Ekstraklasy podjął decyzję ws. przyszłości. Jest komunikat

Piłkarze Cracovii w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy spisali się bardzo dobrze i zremisowali na wyjeździe 0:0 z mistrzem Polski - Lechem Poznań. Krakowianie może nie mieli dużo okazji do zdobycia bramek, ale za to za grę w destrukcji można ich pochwalić. "18 strzałów oddali piłkarze Lecha Poznań w meczu u siebie z Cracovią w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy, ale żadnego nie zamienili na gola. W efekcie padł bezbramkowy remis. Takiego wyniku mistrzowie Polski w Poznaniu nie mieli od ponad dwóch lat" - pisaliśmy w relacji z meczu.

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Ajdin Hasić na dłużej w Cracovii

Najlepszym piłkarzem Cracovii w meczu z Lechem Poznań był Ajdin Hasić. 24-letni napastnik z Bośni i Hercegowiny imponował spokojem w grze i dobrym rozprowadzaniem akcji, dokładnymi, czasem zaskakującymi rywali, podaniami do kolegów.

Teraz krakowski klub ogłosił przedłużenie umowy z Hasiciem. Cracovia informację tę przekazała w serwisie X w krótkim, 30 sekundowym filmie. Hasić związał się nowym kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku. Wcześniej jego umowa obowiązywała do czerwca przyszłego roku.

Hasić do Cracovii przyszedł w sierpniu 2024 roku. Jego dotychczasowy bilans to: 59 spotkań, 11 bramek oraz 12 asyst.

Hasić wcześniej był piłkarzem Besiktasu Stambuł, z którym w 2021 roku zdobył mistrzostwo oraz Puchar Turcji. Grał też w takich klubach jak: Dinamo Zagrzeb i FK Sarajewo.

We wtorek tygodnik "Piłka Nożna" informował, że oprócz Hasicia umowę z Cracovią przedłuży też kluczowy środkowy pomocnik - Amir Al-Ammari.

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Cracovia w drugiej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Pojedynek rozpocznie się w poniedziałek, 3 sierpnia o godz. 19.