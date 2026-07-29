Widzew wydał komunikat ws. Roberta Dobrzyckiego. Oficjalne potwierdzenie

W niedzielę 2 sierpnia 2026 roku minie dokładnie rok i cztery miesiące odkąd Robert Dobrzycki wkroczył do Widzewa, zakupując większość akcji klubu. Finansowo to dla Łodzian było niczym wygranie na loterii, bo klub jak za pstryknięciem palcami wszedł do ligowej czołówki pod kątem budżetu. Co widać najlepiej po okienkach transferowych, które mieliśmy od tamtej pory. W Top 10 najdroższych ruchów przychodzących do Widzewa nie ma ani jednego, który miałby miejsce przed przejęciem klubu przed Dobrzyckiego. Na czele jest oczywiście Osman Bukari i jego transfer zimą tego roku za 5,5 mln euro z amerykańskiego Austin FC, co jest rekordem całej Ekstraklasy.

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Widzew chce sięgnąć szczytu. Dobrzycki zwiększa zaangażowanie

Sportowo nie dało to jeszcze Widzewowi tego, o czym w Łodzi marzą. Zeszły sezon był totalnym rozczarowaniem, bo zamiast o mistrzostwo kraju do dosłownie ostatniej kolejki walczyli o utrzymanie. Tragedii w postaci spadku udało się uniknąć, a bieżące rozgrywki mają być już zupełnie inne. Tymczasem Dobrzycki nie przestaje zwiększać swojego finansowego zaangażowania w klub.

Kolejne akcje dla większościowego właściciela

W środę 29 lipca Łodzianie poinformowali zakupie kolejnych akcji przez miliardera. - Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Wszystkie wyemitowane akcje objął Robert Dobrzycki za pośrednictwem spółki RD Sports Sp. z o.o - czytamy w oświadczeniu. W efekcie Dobrzycki posiada w tym momencie 93,32 proc. akcji Widzewa. To już o prawie 20 więcej niż miał świeżo po przejęciu klubu (76,06 proc.).

Jeśli chodzi o sprawy boiskowe, piłkarze Widzewa szykują się do drugiego meczu w ligowym sezonie. Zaczęli od domowego remisu z Motorem Lublin (2:2). W piątek 31 lipca o 18:00 zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock.