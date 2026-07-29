To dlatego szef Pogoni zaatakował Masłowskiego?

W ostatnich godzinach w polskim środowisku piłkarskim jednym z głównych tematów jest transfer Darko Czurlinowa. Reprezentant Macedonii Północnej miał dołączyć do Widzewa Łódź. Klub chciał ogłosić transfer nowego zawodnika przy okazji spotkania z Motorem Lublin, ale Czurlinow nie stawił się na testach medycznych i przyjął propozycję Pogoni Szczecin. To wywołało spięcie między Alexem Haditaghim (właścicielem Pogoni) a Robertem Dobrzyckim (właścicielem Widzewa). "Kiedy zapraszasz kobietę na kolację, nie jest ona zobowiązana, by Cię poślubić" - odpowiadał Haditaghi na portalu X.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Dlatego Haditaghi tak zaatakował Masłowskiego? "Szerszy obraz"

Potem Haditaghi opublikował wpis z prywatną wiadomością, którą otrzymał od Łukasza Masłowskiego - ten rozpocznie pracę w Widzewie jako dyrektor pionu sportowego od 10 sierpnia. "Cześć Alex, widzę, że masz wiele do powiedzenia. Jest wiele więcej w życiu niż pieniądze. Chodzi o szacunek, honor i szczerość. Zobaczymy, gdzie Twój klub będzie za dwa lata z Darko, a gdzie będzie mój klub" - napisał Masłowski na Whatsappie.

"Łukasz, rozmawiam bezpośrednio z Twoim szefem. Znaj swoje miejsce i pozycję, zrozum strukturę i ją szanuj. Fakt, że zdecydowałeś się obrazić mój klub, mówi o wiele więcej o Twoim charakterze i profesjonalizmie, niż o moim. Zawsze będę działał w najlepszym interesie Pogoni. Nie zrobiliśmy absolutnie nic złego. Jesteśmy rywalizującymi klubami, które grają w tej samej lidze. Skąd tyle dramatu? O co to wielkie halo?" - odpowiedział Haditaghi w długim wpisie.

Okazuje się, że reakcja właściciela Pogoni mogła nie być przypadkowa. Tomasz Włodarczyk przekazał w programie na YouTubowym kanale Meczyków, że Haditaghi mógł potraktować tę sprawę personalnie.

- Jest szerszy obraz tej sytuacji, dlaczego odpowiedź była taka ostra. Bo sam chciał zatrudnić Łukasza Masłowskiego w Pogoni Szczecin i to mu się nie udało. Może teraz będzie zaprzeczał, ale na pewno podejście było i to się po prostu nie udało - ogłosił dziennikarz.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, 10 sierpnia Masłowski rozpocznie swoją pracę w Widzewie Łódź jako dyrektor pionu sportowego. Wcześniej pracował on jako dyrektor sportowy Wisły Płock (2016-2019) i Jagiellonii Białystok (2022-2026). To właśnie za pracę w Białymstoku Masłowski dorobił się opinii jednego z najlepszych - a być może najlepszego - dyrektorów sportowych w Polsce.

Zobacz też: Blatter atakuje Infantino za ostatnie działania. "Nie ma prawa"

Pogoń Szczecin rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy od porażki 0:1 z Legią Warszawa po bramce Zorana Arsenicia. Z kolei Widzew Łódź zremisował 2:2 z Motorem Lublin, a gole dla łodzian strzelali Mariusz Fornalczyk oraz Sebastian Bergier.