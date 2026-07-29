Lech Poznań rozpoczął tegoroczny sezon Ekstraklasy od bezbramkowego remisu z Cracovią. Poznaniacy mogli kończyć mecz w osłabieniu, bowiem czerwoną kartkę pierwotnie otrzymał w nim Mateusz Lis. Sędzia po konsultacji z VAR zmienił jednak decyzję. Czy bramkarz mistrzów Polski dotknął piłkę ręką poza polem karnym? Czy też arbiter koniec końców podjął dobrą decyzję? PZPN wydał komunikat.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

PZPN wyjaśnia. Czy bramkarz Lecha zasłużył na czerwoną kartkę?

"W tej sytuacji istotne jest położenie piłki. Dotknięcie ręką przez bramkarza części piłki, która wystaje poza pole karne, jest traktowane jako przewinienie. Sędzia VAR analizując dokładnie dostępny materiał wideo ocenił, że dotknięcie piłki – najpierw prawą, a następnie lewą dłonią – miało miejsce wewnątrz pola karnego i nad linią pola karnego, która zgodnie z "Przepisami Gry" do niego należy. Dlatego w tej sytuacji nie doszło do naruszenia "Przepisów Gry"." - czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN.

Co zostało sprawdzone przez VAR i jaki przypadek zastosowano? O tym także pisze strona internetowa naszej federacji

"Stosując protokół VAR w odniesieniu do decyzji związanych z oceną faktów, np. miejsca przewinienia (punktu kontaktu z ręką), miejsca zdarzenia (w polu karnym lub poza nim), wideoweryfikację wykonuje sędzia VAR. Taka sytuacja nie wymaga od arbitra boiskowego obejrzenia powtórki na monitorze" - zakomunikował PZPN.

Przypomnijmy, że sytuacja z meczu Lecha z Cracovią była choćby przedmiotem analizy w Canal+Sport. Poznaniacy w środę mogą zagwarantować sobie awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wystarczy, że nie zmarnują trzybramkowej zaliczki wywalczonej przed tygodniem w Danii i wyeliminują Aarhus.