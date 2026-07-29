Już w czerwcu media kolportowało informacje dotyczące zainteresowania Lecha Poznań Niklasem Dorschem. Ostatecznie Niemiec nie trafił do stolicy Wielkopolski i podpisał kontrakt z grającym w MLS Toronto FC. Co zadecydowało o fiasku przenosin do Lecha?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

To dlatego Lech nie sprowadził Niemca. Media ujawniły

''Niklas Dorsch nie trafił jednak do Lecha Poznań z prostego powodu: FC Heidenheim krzyknęło sobie za niego 5 milionów euro. Mistrz Polski wydał latem sporo - dyrektor sportowy Tomasz Rząsa twierdzi, że łącznie ze wszystkimi opłatami 15 milionów euro - ale na tyle pozwolić sobie nie mógł" - poinformował portal Weszło.

Według doniesień powyższego źródła Poznaniacy czekali na to, aż cena spadnie. Problem w tym, że z tego skorzystali też za Oceanem Atlantyckim. Czy to definitywnie zamyka pomysł wzmocnienia środka pola? Weszło uważa, że sprowadzenie nowego defensywnego pomocnika jest możliwe - nawet jeśli w Lechu zostanie Antoni Kozubal.

Przypomnijmy, że Dorsch, którego chciał Lech, to zawodnik ograny na wysokim poziomie. W karierze rozegrał 13 meczów w niemieckiej młodzieżówce, zadebiutował w Bayernie Monachium u słynnego Juppa Heynckesa, a w Bundeslidze w barwach różnych klubów rozegrał 118 meczów.

W ostatnim sezonie Bundesligi rozegrał 32 mecze w barwach Heidenheim. Zaliczył jedną asystę. Jego zespół spadł na drugi poziom rozgrywkowy w Niemczech.

Letnie transfery Poznaniaków póki co spisują się ze zmiennym szczęściem. Największym wygranym i piłkarzem, który zaskarbił sobie już sympatię kibiców jest stoper Terry Yegbe, autor pięknego gola w wyjazdowym meczu z Aarhus.