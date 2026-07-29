Niewypał blisko zmiany klubu. Legia go nie chce

Legia Warszawa udanie rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna wygrał 1:0 z Pogonią Szczecin po golu Zorana Arsenicia. Legia dokonała kilku wzmocnień przed nowym sezonem - podpisała umowy z Łukaszem Zjawińskim, Ivanem Brkiciem czy Robertem Dezielem Juniorem - ale ma w swojej kadrze piłkarzy, z którymi chciałaby się rozstać. Jednym z nich jest Petar Stojanović, który ma ważną umowę do czerwca 2028 r. Stojanović zagrał 26 meczów dla Legii w poprzednim sezonie, ale nie dostawał szans do gry, kiedy trenerem tego zespołu został Papszun.

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Stojanović wróci do ojczyzny? "Nie kryje swojej miłości"

Serwis ekipa.svet24.si informuje, że Stojanović dogadał się już ze swoim nowym pracodawcą, którym ma być Maribor. O Stojanovicia zabiegało także NK Celje, oferując mu kontrakt na dobrych warunkach finansowych, ale to Maribor ma być starym-nowym klubem defensora. Na razie jednak wszyscy czekają na rozwiązanie sytuacji kontraktowej Stojanovicia z Legią, która może się przeciągnąć nawet do końca sierpnia.

Maribor to wyjątkowy klub dla Stojanovicia, ponieważ grał w nim w latach 2011-2013 i 2014-2016. Potem Stojanović przeniósł się za dwa mln euro do Dinama Zagrzeb. Wspomniane źródło dodaje, że spory wpływ na decyzję Stojanovicia o powrocie do Mariboru miał Zlatko Zahović, czyli dyrektor sportowy Mariboru.

"Stojanović nie kryje swojej miłości do Mariboru i wielokrotnie deklarował, że chciałby ponownie nosić fioletową koszulkę. Stojanović będzie tu kontynuował karierę, jeśli uda mu się rozwiązać swoją sytuację z Legią" - czytamy w artykule.

Stojanović żalił się w mediach ws. Legii Warszawa. "Wolę milczeć"

Aktualnie Stojanović wraca do zdrowia po urazie ścięgna. Wcześniej piłkarz żalił się w mediach na swoją sytuację w Legii, kiedy to został odstawiony przez Papszuna.

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- To najgorsza sytuacja w mojej karierze. Nie chciałbym o tym dużo mówić, bo mam długoterminowy kontrakt z Legią. Mam wiele do powiedzenia, ale wolę milczeć. Sytuacja w klubie nie ma dla mnie teraz znaczenia. Za każdym razem powołanie do kadry to dla mnie zaszczyt - mówił Stojanović, który udał się na zgrupowanie kadry Słowenii z kontuzją.

- Rozmawiałem z nim, staram się to zrozumieć - argumentował, że nie gra tu, jego sytuacja jest trudna, a on chciał pograć i się pokazać. Nie było to rozsądne. Byłem zdziwiony, że pojechał na kadrę, bo nie trenował, jako że miał uraz - tłumaczył Papszun na jednej z konferencji prasowych.