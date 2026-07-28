Wieczysta Kraków od falstartu rozpoczęła swój pierwszy w historii sezon Ekstraklasy - przegrała 1:2 z Radomiakiem Radom na wyjeździe, co może zwiastować problemy na najwyższym szczeblu dla beniaminka. Poprawić sytuację mogą transfery.

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Wieczysta Kraków wzmacnia się po wtopie na inaugurację. Bierze sześciokrotnego reprezentanta Polski. Już pożegnał go trener klubu Serie A

Korzystający z pieniędzy Wojciecha Kwietnia klub stać na imponujące ruchy. W skali naszej ligi takim byłoby sprowadzenie sześciokrotnego reprezentanta kraju z przeszłością w Ligue 1 czy Serie A - chodzi o Mateusza Wieteskę, który w minionym sezonie zagrał ledwie 22 minuty w Kocaelisporze.

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Środkowy obrońca w debiucie zerwał więzadło krzyżowe, przez co do końca sezonu nie wrócił na boisko w meczach oficjalnych (grał tylko w sparingach). W takich okolicznościach nie było szans na transfer definitywny po wypożyczeniu z Cagliari, gdzie wrócił 29-latek. Jednak i tam nie zagrzeje miejsca.

Jasno wynika to ze słów trenera Fabio Pisacane, wypowiedzianych po wtorkowym sparingu klubu Serie A z drugoligową Modeną (1:0). - Żegnamy się z Wieteską i Davide Verolim oraz życzymy im wszystkiego dobrego w przyszłości - powiedział szkoleniowiec, którego cytuje włoski portal centotrentuno.com. Właśnie według tego źródła Polak "prawdopodobnie" trafi do Wieczystej.

Media: Mateusz Wieteska wraca do Ekstraklasy. Za granicą szło mu tylko na początku

Zatem na rok przed końcem umowy stoper opuszcza klub z Sardynii, gdzie pobyt okazał się niewypałem. Mimo że 29-latek przechodził po dobrym okresie w Clermont, jako uczestnik mistrzostw świata 2022, to nie zdołał wywalczył miejsca w podstawowym składzie w przeciętnym klubie Serie A. Zaliczył tylko 28 występów (bez gola dwie asysty), a od stycznia 2025 r. trafiał na wypożyczenia - najpierw na półroczne do PAOK-u (10 meczów, bez bramki oraz asysty), a potem na feralne do Kocaelisporu.

Zanim Mateusz Wieteska wyjechał za granicę, był piłkarzem Legii Warszawa. Stamtąd był wypożyczany do: Dolcanu Ząbki (2015/16), Chrobrego Głogów (2017), a potem został sprzedany do Górnika Zabrze z opcją wykupu, którą stołeczny klub aktywował po sezonie 2017/18. W Legii stoper spędził cztery kolejne lata, w tym czasie zdobył dwa mistrzostwa (2019/20 i 2020/21, ma też tytuł za rozgrywki 2016/17).

Jeśli transfer sześciokrotnego reprezentanta Polski do Wieczystej Kraków zostanie dopięty, to być może zagra on przeciwko Lechowi Poznań (1 sierpnia). Ewentualny debiut bardziej realny wydaje się jednak przeciwko GKS-owi Katowice (9 sierpnia).