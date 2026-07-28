Na tegorocznym mundialu zabrakło reprezentacji Polski, ale kibice uważnie śledzący rozgrywki Ekstraklasy mogli zauważyć kilka znajomych nazwisk. Jednym z nich jest Amir Al-Ammari, który od dwóch lat występuje w Cracovii. Defensywny pomocnik jest etatowym reprezentantem Iranu i na amerykańskim turnieju wystąpił w trzech spotkaniach.

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Irakijczycy jednak nie będą dobrze wspominać tego turnieju, gdyż byli zdecydowanie najsłabsi w grupie I. 1:4 z Norwegią, 0:3 z Francją i 0:5 z Senegalem - to wyniki azjatyckiej reprezentacji. Sam Al-Ammari natomiast zaliczył asystę przy jedynej bramce zdobytej przez jego drużynę. Jego dośrodkowanie wykorzystał Aymen Hussein.

Cracovia podjęła decyzję ws. uczestnika mundialu

29-latek jest lubiany przez kibiców Cracovii, w której rozegrał już 66 spotkań. Umowa podpisana przed dwoma laty obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W kontrakcie zawarto jednak klauzulę umożliwiającą jego przedłużenie. Jak informuje Filip Trokielewicz, działacze krakowskiego klubu postanowili aktywować ten zapis.

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Zapowiedział to również prezes Cracovii, Murat Colak. "Jedno przedłużenie już za nami. Czas na kolejne... Przed nami dwa ważne ogłoszenia" - napisał w mediach społecznościowych. Jednym z piłkarzy, którzy dłużej występować będą na stadionie przy ul. Kałuży będzie właśnie Amir Al-Ammari. Drugim z nich ma być Ajdin Hasic.

On również zostaje na dłużej w Cracovii

Bośniacki skrzydłowy również trafił do Krakowa przed dwoma laty, i podobnie jak Al-Ammari, podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Wychowanek Dynama Zagrzeb zanotował już 59 występów w barwach Pasów. Jego dorobek to 11 bramek i 12 asyst. Można zakładać, że na tym wyczyny 23-latka się nie zakończą.

Cracovia w pierwszej kolejce Ekstraklasy zaskoczyła mistrzów Polski, bezbramkowo remisując w Poznaniu z Lechem. Teraz czeka ich pierwszy w sezonie pojedynek przed własną publicznością. Podopieczni Bartosza Grzelaka 3 sierpnia