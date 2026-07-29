Wychowanek Realu przyjechał do Polski i jest zachwycony. Jednak jedno go martwi

Peter Federico ma na swoim koncie 35 występów w La Liga oraz 36 meczów na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. W wieku 13 lat trafił do Akademii Realu Madryt. W sezonie 2021/2022 rozegrał w barwach "Królewskich" trzy spotkania ligowe. Później miał jednak problem z tym, by przebić się do składu macierzystego klubu.

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Wychowanek Realu w Górniku Zabrze. "Wiedziałem, że to jeden z największych klubów w Polsce"

Federico został wypożyczony do Valencii, latem 2024 roku trafił do Getafe. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Valladolid, gdzie strzelił sześć goli i dołożył jedną asystę.

Dwa tygodnie temu reprezentanta Dominikany pozyskał Peter Federico. Patrząc na dotychczasową karierę wychowanka Realu Madryt, można mówić o zaskoczeniu. 23-latek przyznaje jednak, że transfer został przemyślany.

- Wiedziałem, że to jeden z największych klubów w Polsce, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dobrze i regularnie walczy o najwyższe cele. To ambitny projekt, a właśnie takie miejsca najbardziej mnie interesują. Lubię poznawać nowe kraje, ligi i doświadczenia. Uznałem, że to odpowiedni moment, by zrobić kolejny krok w karierze - podkreślił w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Ta rozmowa była kluczowa dla Federico

Jednocześnie Federico przyznaje, że przeprowadził ważną rozmowę przed przyjściem do Górnika, która pozwoliła mu podjąć ostateczną decyzję.

- Tak. Rozmawiałem z Josemą, który dobrze zna tutejszą ligę. Powiedział mi, że wielu młodych piłkarzy nie odważyłoby się na taki ruch, ale jednocześnie przekonywał, że to bardzo dobry kierunek rozwoju. Dzisiaj mogę powiedzieć, że miał rację. Od pierwszych dni widzę, że w klubie wszystko funkcjonuje na wysokim poziomie - trenerzy, sztab i organizacja pracy naprawdę zrobiły na mnie dobre wrażenie - dodał.

Na koniec został zapytany o to, co będzie dla niego trudniejsze: nauczenie się języka polskiego czy przetrwanie polskiej zimy. - Chyba przetrwać zimę - odpowiedział.

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Były piłkarz kilku hiszpańskich drużyn jest bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób został przyjęty w zespole. Miał możliwość pozostania w Hiszpanii, ale według niego Górnik Zabrze jest na tyle ambitnym projektem, że warto było skorzystać z propozycji klubu.