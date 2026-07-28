Powrót na stronę główną

22-letni kadrowicz wróci do Ekstraklasy? Oferują mu ponad milion euro pensji

Kacper Kozłowski ma tylko rok do końca swojego kontraktu z tureckim Gaziantep FK. Reprezentant Polski nie może narzekać na brak zainteresowania, także z Ekstraklasy. Okazuje się, że Pogoń Szczecin wysłała Kozłowskiemu propozycję kontraktu, który ma go namówić na powrót do byłego klubu.
Mecz Polska - Nowa Zelandia
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Pogoń Szczecin nie miała za sobą najbardziej udanego sezonu Ekstraklasy. Kiedy drużynę prowadził Thomas Thomasberg, klub nie mógł być spokojny o utrzymanie przez pewien czas, ale ostatecznie zajął dziewiąte miejsce w lidze. Teraz trenerem Pogoni jest Oscar Garcia, a klub sprowadził czterech nowych piłkarzy - Darko Czurlinowa z Kocaelisporu, Jean-Pierre'a Nsame z Legii Warszawa, Nikolaosa Botisa z Olympiakosu Pireus i Attilę Szalaia z Hoffenheim. Niewykluczone, że na tym działania transferowe Pogoni się nie skończą.

Zobacz wideo Klub z 50-tys. polskiego miasteczka robi furorę! Niebywałe. "Przepaść" [Reportaż Sport.pl]

Wielki powrót Kozłowskiego do Pogoni Szczecin? "Bardzo daleka droga"

Serwis pogonsportnet.pl informuje, że Pogoń Szczecin poczyniła pierwsze starania, by doprowadzić do powrotu Kozłowskiego. Klub wysłał propozycję do agentów Kozłowskiego, oferując pensję na poziomie ponad 1,2 mln euro rocznie. Piłkarz miałby podpisać trzyletni kontrakt z opcją jego przedłużenia o dwa kolejne sezony. Wygląda na to, że na razie Pogoń nie wysłała oferty do Gaziantepu.

"Od oferty do realizacji jednak bardzo daleka droga, bo w pierwszej kolejności chęć i wolę musi wyrazić sam zawodnik, a następnie wszystko musi zostać przelane na papier na którym złożone byłyby podpisy" - czytamy w artykule. Warto dodać, że Kozłowski ma ważny kontrakt z Gaziantep FK do końca czerwca przyszłego roku, więc trwające okno transferowe jest ostatnią okazją na spieniężenie Polaka.

Kozłowski jest wychowankiem Pogoni Szczecin, dla której grał w latach 2016-2022. Pomocnik odszedł z klubu w styczniu 2022 r. do Brighton za 11 mln euro. Ostatecznie Kozłowski nie podbił Anglii i trafił do Gaziantep FK w lipcu 2024 r. za 200 tys. euro. Aktualny transferowy rekord Pogoni to 900 tys. euro, które klub wydawał na Efthymiosa Koulourisa i Wahana Biczachczjana.

Kozłowski nie może narzekać na brak zainteresowania w Europie, ponieważ do tej pory w jego kierunku spoglądały takie zespoły, jak Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor, Broendby Kopenhaga, AC Monza czy Venezia.

Zobacz też: Co z transferem Rodriego do Realu? Romano przekazał najnowsze wieści

Pogoń rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy od porażki 0:1 z Legią Warszawa po golu Zorana Arsenicia. W drugiej kolejce szczecinianie zagrają z Cracovią. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 19:00.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji