22-letni kadrowicz wróci do Ekstraklasy? Oferują mu ponad milion euro pensji

Pogoń Szczecin nie miała za sobą najbardziej udanego sezonu Ekstraklasy. Kiedy drużynę prowadził Thomas Thomasberg, klub nie mógł być spokojny o utrzymanie przez pewien czas, ale ostatecznie zajął dziewiąte miejsce w lidze. Teraz trenerem Pogoni jest Oscar Garcia, a klub sprowadził czterech nowych piłkarzy - Darko Czurlinowa z Kocaelisporu, Jean-Pierre'a Nsame z Legii Warszawa, Nikolaosa Botisa z Olympiakosu Pireus i Attilę Szalaia z Hoffenheim. Niewykluczone, że na tym działania transferowe Pogoni się nie skończą.

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Wielki powrót Kozłowskiego do Pogoni Szczecin? "Bardzo daleka droga"

Serwis pogonsportnet.pl informuje, że Pogoń Szczecin poczyniła pierwsze starania, by doprowadzić do powrotu Kozłowskiego. Klub wysłał propozycję do agentów Kozłowskiego, oferując pensję na poziomie ponad 1,2 mln euro rocznie. Piłkarz miałby podpisać trzyletni kontrakt z opcją jego przedłużenia o dwa kolejne sezony. Wygląda na to, że na razie Pogoń nie wysłała oferty do Gaziantepu.

"Od oferty do realizacji jednak bardzo daleka droga, bo w pierwszej kolejności chęć i wolę musi wyrazić sam zawodnik, a następnie wszystko musi zostać przelane na papier na którym złożone byłyby podpisy" - czytamy w artykule. Warto dodać, że Kozłowski ma ważny kontrakt z Gaziantep FK do końca czerwca przyszłego roku, więc trwające okno transferowe jest ostatnią okazją na spieniężenie Polaka.

Kozłowski jest wychowankiem Pogoni Szczecin, dla której grał w latach 2016-2022. Pomocnik odszedł z klubu w styczniu 2022 r. do Brighton za 11 mln euro. Ostatecznie Kozłowski nie podbił Anglii i trafił do Gaziantep FK w lipcu 2024 r. za 200 tys. euro. Aktualny transferowy rekord Pogoni to 900 tys. euro, które klub wydawał na Efthymiosa Koulourisa i Wahana Biczachczjana.

Kozłowski nie może narzekać na brak zainteresowania w Europie, ponieważ do tej pory w jego kierunku spoglądały takie zespoły, jak Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor, Broendby Kopenhaga, AC Monza czy Venezia.

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Pogoń rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy od porażki 0:1 z Legią Warszawa po golu Zorana Arsenicia. W drugiej kolejce szczecinianie zagrają z Cracovią. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 19:00.