Powrót na stronę główną

Piłkarz Legii zabrał głos ws. Rajovicia. Tak go ocenił

Mileta Rajović nie trafił do siatki w meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Duńczyk ponownie jest krytykowany przez kibiców. W jego obronie stanął Otto Hindrich, który uważa, że jego kolega należy do grona bardzo dobrych napastników.
Mileta Rajović (po prawej)
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Poprzedniego lata Legia Warszawa ściągnęła Miletę Rajovicia za trzy miliony euro. Przez wielu kibiców ten transfer jest nazywany niewypałem. Już w minionym sezonie Duńczyk marnował mnóstwo sytuacji bramkowych. Dla sporej części fanów był twarzą kłopotów "Wojskowych". W końcu przez większość sezonu Legia okupowała dolne rejony tabeli w PKO Ekstraklasie. 

Zobacz wideo Żelazny mocno o Lewandowskim: Takiego sfrustrowanego jeszcze nie widzieliśmy

Hindrich broni Rajovicia. "Dla mnie jest bardzo dobrym napastnikiem"

Sztab szkoleniowy warszawskiego zespołu wciąż jednak mocno wierzy w swojego napastnika. W starciu z Pogonią Szczecin Legia triumfowała 1:0, ale gdyby Rajović był skuteczny, to wynik mógłby być wyższy. Kuriozalna była choćby sytuacja, kiedy Duńczyk z bliskiej odległości mógł na kilka sposobów strzelić gola, ale dotknął piłki ręką i bramka nie mogła zostać uznana. 

Nie dziwi, że znów pojawiła się fala krytyki. W rozmowie z Weszło głos na temat postawy 27-latka zabrał Otto Hindrich, bramkarz Legii, stając w jego obronie.

- Dla mnie Mileta jest bardzo dobrym napastnikiem. Już pokazał, że potrafi strzelać gole, ale w jego przypadku bardzo dużo zależy od pewności siebie - podkreślił.

- Kiedy odzyska pełną swobodę i zacznie znowu czuć się dobrze na boisku, jestem przekonany, że jeszcze nam pomoże - dodał.

Napastnika nie krytykował także Marek Papszun, który na konferencji prasowej po starciu z Pogonią dał do zrozumienia, że Rajoviciowi po prostu brakowało szczęścia. 

- Mileta miał trochę pecha w tych sytuacjach. Muszę przeanalizować, czy mógł się zachować lepiej. Swoją postawą zasłużył na to, by zdobyć bramkę. Musi być zdeterminowany. Musimy być skuteczni w takich sytuacjach, bo za dużo pracy wkładamy, by do tych sytuacji dojść. Można było wcześniej pokusić się o ustawienie tego meczu, ale to pierwsze spotkanie w sezonie - powiedział Papszun.

Dotychczas Rajović rozegrał 44 oficjalne mecze w barwach Legii. Na listę strzelców wpisał się dziesięć razy.

Czytaj także: Oto cała prawda o transferze Lewandowskiego. To dlatego wybrał Chicago Fire

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji