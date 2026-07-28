Piłkarz Legii zabrał głos ws. Rajovicia. Tak go ocenił

Poprzedniego lata Legia Warszawa ściągnęła Miletę Rajovicia za trzy miliony euro. Przez wielu kibiców ten transfer jest nazywany niewypałem. Już w minionym sezonie Duńczyk marnował mnóstwo sytuacji bramkowych. Dla sporej części fanów był twarzą kłopotów "Wojskowych". W końcu przez większość sezonu Legia okupowała dolne rejony tabeli w PKO Ekstraklasie.

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Hindrich broni Rajovicia. "Dla mnie jest bardzo dobrym napastnikiem"

Sztab szkoleniowy warszawskiego zespołu wciąż jednak mocno wierzy w swojego napastnika. W starciu z Pogonią Szczecin Legia triumfowała 1:0, ale gdyby Rajović był skuteczny, to wynik mógłby być wyższy. Kuriozalna była choćby sytuacja, kiedy Duńczyk z bliskiej odległości mógł na kilka sposobów strzelić gola, ale dotknął piłki ręką i bramka nie mogła zostać uznana.

Nie dziwi, że znów pojawiła się fala krytyki. W rozmowie z Weszło głos na temat postawy 27-latka zabrał Otto Hindrich, bramkarz Legii, stając w jego obronie.

- Dla mnie Mileta jest bardzo dobrym napastnikiem. Już pokazał, że potrafi strzelać gole, ale w jego przypadku bardzo dużo zależy od pewności siebie - podkreślił.

- Kiedy odzyska pełną swobodę i zacznie znowu czuć się dobrze na boisku, jestem przekonany, że jeszcze nam pomoże - dodał.

Napastnika nie krytykował także Marek Papszun, który na konferencji prasowej po starciu z Pogonią dał do zrozumienia, że Rajoviciowi po prostu brakowało szczęścia.

- Mileta miał trochę pecha w tych sytuacjach. Muszę przeanalizować, czy mógł się zachować lepiej. Swoją postawą zasłużył na to, by zdobyć bramkę. Musi być zdeterminowany. Musimy być skuteczni w takich sytuacjach, bo za dużo pracy wkładamy, by do tych sytuacji dojść. Można było wcześniej pokusić się o ustawienie tego meczu, ale to pierwsze spotkanie w sezonie - powiedział Papszun.

Dotychczas Rajović rozegrał 44 oficjalne mecze w barwach Legii. Na listę strzelców wpisał się dziesięć razy.

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