Jagiellonia o krok od pobicia rekordu transferowego. Tyle zapłaci za piłkarza

Jagiellonia zgodnie z planem rozpoczęła nowy sezon. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca wygrali 1:0 z Koroną Kielce. Zwycięskiego gola w 88. minucie zdobył pozyskany przed sezonem Nik Prelec. Wszyscy w Białymstoku mają świadomość, że klub potrzebuje dalszych wzmocnień, liga w tym roku będzie niezwykle konkurencyjna, a w eliminacjach Ligi Europy zespół z Podlasia czeka starcie ze szkockim Rangers.

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Anders Klynge o krok od Jagiellonii

Portal Weszło podaje, że bardzo blisko dołączenia do Jagiellonii jest Anders Klynge. To piłkarz rewelacyjnego, w minionym sezonie Ligi Mistrzów Bodo/Glimt. Pomocnik wzbudzał zainteresowanie zespołu z Podlasia już przed rokiem. Duńczyk nie jest zadowolony z czasu gry, jaki dostaje w norweskim klubie.

Tyle ma kosztować duński pomocnik

Według informacji portalu Weszło Klynge ma kosztować 850 tysięcy euro. Razem z bonusami suma może wzrosnąć do miliona euro, będzie to rekordowy wydatek w historii klubu z Podlasia.

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Na tym nie koniec. Jagiellonia szykuje kolejne wzmocnienia

Jagiellonia chciałaby wzmocnić środek pola jeszcze jednym piłkarzem. Poważną opcją wydaje się William Milovanović, to Szwed z klubu GAIS, ale według Weszło zespół z Podlasia ma rozważać również wiele innych możliwości.

Dotychczas Jagiellonia pozyskała takich piłkarzy jak: Jeremy Agbonifo, Michał Perchel, Cezary Polak, Nik Prelec oraz Rodrigo Conceicao. W drugiej kolejce podopieczni trenera Siemieńca zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. Początek spotkania w piątek, 31 lipca o godzinie 20:30.