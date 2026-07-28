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Jagiellonia o krok od pobicia rekordu transferowego. Tyle zapłaci za piłkarza

Jagiellonia wygrała w pierwszej kolejce Ekstraklasy 1:0 z Koroną Kielce. W Białymstoku wciąż trwa kompletowanie kadry na rozpoczęte w miniony weekend rozgrywki. Portal Weszło donosi, że nowym zawodnikiem zespołu z Podlasia zostanie Anders Klynge. Duńczyk będzie kosztował rekordowe pieniądze.
DLOBI
Fot. Tomek Szachno / Agencja Wyborcza.pl

Jagiellonia zgodnie z planem rozpoczęła nowy sezon. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca wygrali 1:0 z Koroną Kielce. Zwycięskiego gola w 88. minucie zdobył pozyskany przed sezonem Nik Prelec. Wszyscy w Białymstoku mają świadomość, że klub potrzebuje dalszych wzmocnień, liga w tym roku będzie niezwykle konkurencyjna, a w eliminacjach Ligi Europy zespół z Podlasia czeka starcie ze szkockim Rangers. 

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Anders Klynge o krok od Jagiellonii 

Portal Weszło podaje, że bardzo blisko dołączenia do Jagiellonii jest Anders Klynge. To piłkarz rewelacyjnego, w minionym sezonie Ligi Mistrzów Bodo/Glimt. Pomocnik wzbudzał zainteresowanie zespołu z Podlasia już przed rokiem. Duńczyk nie jest zadowolony z czasu gry, jaki dostaje w norweskim klubie. 

Tyle ma kosztować duński pomocnik 

Według informacji portalu Weszło Klynge ma kosztować 850 tysięcy euro. Razem z bonusami suma może wzrosnąć do miliona euro, będzie to rekordowy wydatek w historii klubu z Podlasia. 

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Na tym nie koniec. Jagiellonia szykuje kolejne wzmocnienia 

Jagiellonia chciałaby wzmocnić środek pola jeszcze jednym piłkarzem. Poważną opcją wydaje się William Milovanović, to Szwed z klubu GAIS, ale według Weszło zespół z Podlasia ma rozważać również wiele innych możliwości. 

Dotychczas Jagiellonia pozyskała takich piłkarzy jak: Jeremy Agbonifo, Michał Perchel, Cezary Polak, Nik Prelec oraz Rodrigo Conceicao. W drugiej kolejce podopieczni trenera Siemieńca zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. Początek spotkania w piątek, 31 lipca o godzinie 20:30. 

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