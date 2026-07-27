Alarm w klubie Ekstraklasy. "Jeżeli nie ureguluje płatności..."

- Pragnę przypomnieć, że do tej pory spłaciliśmy ponad 90 milionów złotych różnego rodzaju zobowiązań, które ciążyły na klubie - mówił nie tak dawno Tan Kessler w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna", zaznaczając, że to głównie zasługa działań Alexa Haditaghiego. Jednak w ostatnich dniach temat finansów Pogoni Szczecin powrócił. Rzekomo klub może mieć poważne kłopoty.
"Klub nie zapłacił w tym roku za żaden miesiąc podatku od nieruchomości. Co więcej, zalega także za czynsz Stadionu Miejskiego" - mogliśmy przeczytać na portalu wszczecinie.pl. - Na dzień 21 lipca tego roku Pogoń Szczecin zalega łącznie za dzierżawę stadionu 733 000 złotych (z tego 181 709 złotych jest objęte ugodą realizowaną na bieżąco zgodnie z przyjętym harmonogramem) - informował Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.
Sam właściciel Pogoni przeczył informacjom o zaległościach, twierdząc, że klub "od wielu lat rozlicza czynsz za stadion i płatności związane z nieruchomościami dwa razy w roku". Jak się okazuje, na tym publiczna wymiana zdań się nie zakończyła. Teraz głos w sprawie zabrał Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, wbijając szpilkę Haditaghemu.
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- Nigdzie nie widnieje informacja o tym, że Pogoń może rozliczać się z miastem raz albo dwa razy w roku - zaczął, cytowany przez Bartłomieja Czetowicza na X. Ujawnił, jak często klub powinien regulować zobowiązania za stadion. - Z umowy jasno wynika, że Pogoń jest zobowiązana płacić w miesięcznych ratach. Właśnie dlatego, że tego nie robi, to dostaje regularne monity. Naliczane są jej także odsetki - tłumaczył działacz.
A to nie koniec. W przypadku, gdy szczeciński klub nie zastosuje się do warunków umowy i nie uiści zaległych pieniędzy, to może mieć spore kłopoty. Już niedługo miasto Szczecin ma ogłosić konkurs w ramach Programu Wsparcia Sportu Profesjonalnego. Jak dotąd rok rocznie Pogoń otrzymywała z jego tytułu około 6-7 milionów złotych. Teraz te pieniądze mogą jej przejść koło nosa. - Jeżeli Pogoń nie ureguluje płatności przed terminem ogłoszenia konkursu, to komisja nie przydzieli jej środków - ostrzegał Lipiński.
Tym samym działacz potwierdził informację przekazaną przez Dariusza Sadowskiego, który mówił, że "środki w ramach tego konkursu mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które nie mają żadnych długów wobec Miasta".