Alarm w klubie Ekstraklasy. "Jeżeli nie ureguluje płatności..."

- Pragnę przypomnieć, że do tej pory spłaciliśmy ponad 90 milionów złotych różnego rodzaju zobowiązań, które ciążyły na klubie - mówił nie tak dawno Tan Kessler w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna", zaznaczając, że to głównie zasługa działań Alexa Haditaghiego. Jednak w ostatnich dniach temat finansów Pogoni Szczecin powrócił. Rzekomo klub może mieć poważne kłopoty.

REKLAMA

Zobacz wideo KIEDYŚ RZĄDZIŁY TU GANGI, TERAZ FIFA ROBI MUNDIAL. MIESZKAŃCY MAJĄ DOŚĆ

Działacz odpowiada właścicielowi Pogoni ws. zaległości za stadion. "Z umowy jasno wynika"

"Klub nie zapłacił w tym roku za żaden miesiąc podatku od nieruchomości. Co więcej, zalega także za czynsz Stadionu Miejskiego" - mogliśmy przeczytać na portalu wszczecinie.pl. - Na dzień 21 lipca tego roku Pogoń Szczecin zalega łącznie za dzierżawę stadionu 733 000 złotych (z tego 181 709 złotych jest objęte ugodą realizowaną na bieżąco zgodnie z przyjętym harmonogramem) - informował Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Sam właściciel Pogoni przeczył informacjom o zaległościach, twierdząc, że klub "od wielu lat rozlicza czynsz za stadion i płatności związane z nieruchomościami dwa razy w roku". Jak się okazuje, na tym publiczna wymiana zdań się nie zakończyła. Teraz głos w sprawie zabrał Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, wbijając szpilkę Haditaghemu.

Zobacz też: Wieloletnia dyskwalifikacja za bandycki atak! Absolutna hańba.

- Nigdzie nie widnieje informacja o tym, że Pogoń może rozliczać się z miastem raz albo dwa razy w roku - zaczął, cytowany przez Bartłomieja Czetowicza na X. Ujawnił, jak często klub powinien regulować zobowiązania za stadion. - Z umowy jasno wynika, że Pogoń jest zobowiązana płacić w miesięcznych ratach. Właśnie dlatego, że tego nie robi, to dostaje regularne monity. Naliczane są jej także odsetki - tłumaczył działacz.

Pogoń może wpaść w tarapaty

A to nie koniec. W przypadku, gdy szczeciński klub nie zastosuje się do warunków umowy i nie uiści zaległych pieniędzy, to może mieć spore kłopoty. Już niedługo miasto Szczecin ma ogłosić konkurs w ramach Programu Wsparcia Sportu Profesjonalnego. Jak dotąd rok rocznie Pogoń otrzymywała z jego tytułu około 6-7 milionów złotych. Teraz te pieniądze mogą jej przejść koło nosa. - Jeżeli Pogoń nie ureguluje płatności przed terminem ogłoszenia konkursu, to komisja nie przydzieli jej środków - ostrzegał Lipiński.

Tym samym działacz potwierdził informację przekazaną przez Dariusza Sadowskiego, który mówił, że "środki w ramach tego konkursu mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które nie mają żadnych długów wobec Miasta".