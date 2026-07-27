Tyle Polacy dokładają się polskim klubom. Ujawnili wydatki samorządów

Temat wsparcia klubów ze strony samorządów pojawiał się w ostatnim czasie w polskiej piłce wielokrotnie. Najwięcej emocji wywoływały oczywiście gigantyczne przelewy z miejskiej kasy na konto Śląska Wrocław, a także uszczypliwości z tym związane ze strony prezesa Wisły Kraków Jarosława Królewskiego. Finansowanie piłkarzy z pieniędzy publicznych to jednak problem nie tylko Wrocławia, ale praktycznie całej Polski. Tak wynika z danych, jakie opublikowała wyborcza.biz.

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Oni wzięli najwięcej od samorządów. Rekordzistę nietrudno zgadnąć

Dzięki wysyłanym przez kilka miesięcy zapytaniom o dostęp do informacji publicznej udało jej się ustalić, że polskie samorządy tylko na kluby z trzech najwyższych lig - Ekstraklasy oraz Betclic 1 i 2 ligi - wydały w 2025 roku w sumie 208 530 872 zł. Kwota ta nie obejmuje środków na zespoły kobiece ani dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży. Nie uwzględnia też kosztów utrzymania stadionów ani pieniędzy pochodzących od spółek skarbu państwa. Mowa jedynie o środkach z tytułu: dokapitalizowania spółek, dotacji celowych i kontraktów promocyjnych.

Rekordzistą pod względem otrzymywanej pomocy - co nie jest żadnym zaskoczeniem - okazał się wspomniany Śląsk Wrocław. Mimo że drugą połowę zeszłego roku spędził już w I lidze, zainkasował dokładnie aż 24 081 301 zł. Druga pod tym względem ekstraklasowa Wisła Płock zgarnęła jedynie ok. 4 mln zł mniej. Podium uzupełnia zaś GKS Katowice (17,6 mln zł). Wszystkie te trzy kluby, podobnie jak czwarty Piast Gliwice (11,6 mln zł), to tzw. kluby miejskie. Oznacza to, że większość ich udziałów należy właśnie do samorządów.

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Olbrzymie kwoty otrzymały jednak także kluby pozostające w rękach prywatnych. 10 mln zł z miejskich funduszy popłynęło chociażby do Lechii Gdańsk, 6,59 mln - do Pogoni Szczecin, a 6,22 mln - do Motoru Lublin. Kibicom piłkarskim nie trzeba przypominać, że dwa ostatnie mają przecież bardzo bogatych właścicieli.

Nie tylko miasta. Oni też finansują kluby piłkarskie w Polsce

Są także i przykłady klubów, które od samorządów nie wzięły ani złotówki. Na 52 zespoły z Ekstraklasy, I i II ligi uzbierało się ich raptem pięć. To: Polonia Bytom, Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów, Świt Szczecin i Zagłębie Lubin. Ten ostatni jest jednak finansowany przez państwową spółkę KGHM. Za to miasto Bytom dokapitalizowało kwotą 32,5 mln zł wielosekcyjną spółkę Polonii (piłka, hokej, koszykówka) bez rozbicia na sekcje. A zatem zero złotych pozostaje jedynie na papierze.

Futbol "wspierają" zresztą nie tylko miasta, ale też miejskie spółki, województwa, a nawet powiaty. Pierwsze z wymienionych wydały łącznie na ten cel 1,37 mln zł. Najwięcej z tego typu źródła otrzymała Odra Opole, której miejscowy Zakład Komunalny przekazał 445 788 zł. Województwa wyłożyły zaś aż 2,10 mln zł, z czego na sam Motor Lublin poszło 650 407 zł. Stosunkowo skromnie na tym tle wyglądają wydatki powiatów. Wyniosły one 92 334 zł, a ponad połowę z tej kwoty (48 780 zł) powiat mielecki zapłacił miejscowej Stali z tytułu promocji.