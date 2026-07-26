Lech oferował 3 miliony euro za tego zawodnika

Lech Poznań imponuje przemyślanymi transferami podczas letniego okienka. Zespół "Kolejorza" wzmocnili już Mateusz Lis, Allahyar Sayyadmanesh i Terry Yegbe, do tego wykupiono Luisa Palmę. Pierwsze efekty można było zobaczyć podczas drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, gdy Lech rozbił 4:1 Aarhus. Jednego z goli po kapitalnym uderzeniu z dystansu zdobył właśnie nowo pozyskany Yegbe.

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Lech chciał piłkarza z La Liga. Oferował miliony euro!

W Poznaniu mają świadomość, że upragniony awans do Ligi Mistrzów, mimo dotychczasowych wzmocnień nie będzie łatwym zadaniem. W związku z tym Lech cały czas szuka interesujących opcji zasilenia składu. Sergio Escario z katalońskiego dziennika "Mundo Deportivo" przekazał, że "Kolejorz" miał złożyć ofertę wynoszącą aż trzy miliony euro za Rogera Hinojo. Espanyol odrzucił propozycję mistrzów Polski.

Lech nie był jedynym klubem zainteresowanym sprowadzeniem Hinojo. Propozycje wypożyczeń z opcją wykupu miały według "Mundo Deportivo" złożyć Elche i Racing Santander. Do tego piłkarza obserwuje francuski Strasburg. Zespół z La Liga jest jednak nieugięty i odrzuca kolejne oferty.

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Hinojo ma grać w pierwszym składzie Espanyolu

Hinojo spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w grającym w Cultural y Deportiva Leonesa. Defensor prezentował się bardzo dobrze na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy, w związku z czym kataloński zespół chciałby go sprawdzić nawet w pierwszym składzie na poziomie La Liga. Z tego powodu Espanyol odrzuca wszelkie pojawiające się oferty.

Lechowi gorzej niż w Lidze Mistrzów poszło na starcie sezonu w Ekstraklasie. "Kolejorz" tylko zremisował 0:0 z Cracovią. W Poznaniu wszyscy są teraz jednak skupieni na rewanżowym starciu z Aarhus. Mecz odbędzie się w środę, 29 lipca o godzinie 19:00 na Enea Stadionie w Poznaniu.