Oto kto wzmocnił Widzew. "Chcę pokazać prawdziwego siebie"

W niedzielę, 26 lipca Widzew rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy. Aspiracje łódzkiego zespołu są ogromne i nikt nie wyobraża sobie powtórki z poprzedniego roku, kiedy "Widzewiacy" do samego końca walczyli o utrzymanie. Tuż przed startem rozgrywek Widzew ogłosił dwa kolejne transfery - Giannisa Papanikolau i Jusufa Gazibegovicia.

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Jusuf Gazibegović nowym zawodnikiem Widzewa Łódź

Tuż przed meczem z Motorem Lublin Widzew ogłosił pozyskanie Jusufa Gazibegovicia. Bośniak trafił do zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia z FC Koeln na zasadzie wypożyczenia na najbliższy sezon, "Widzewiacy" zapewnili sobie jednak opcję wykupu.

- Byłbym szczęśliwy, gdyby po moich występach ludzie zobaczyli, że daję z siebie wszystko, widzieli we mnie wojownika na boisku, bo to było ze mną przez całą moją karierę i chcę znowu to poczuć. Chcę pokazać moje stare atuty: walkę, pojedynki, wyjścia do ofensywy i wykrzesać mnóstwo tej energii. Chcę po prostu pokazać prawdziwego siebie - powiedział klubowym mediom nowy zawodnik Widzewa.

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Bośniak to poważne wzmocnienie obrony Widzewa

Gazibegović trafił do Widzewa z grającego w Bundeslidze FC Koeln. W niemieckiej elicie zagrał jednak tylko jeden mecz. Lepiej radził sobie na drugim poziomie rozgrywkowym, gdzie na boisku pojawił się 11-krotnie. Bośniak był za to kluczową postacią austriackiego Sturm Graz, skąd trafił w trakcie sezonu 2024/25 do drużyny "Kozłów". W ostatniej rundzie był tam również z dobrym skutkiem wypożyczony. Rozegrał 11 meczów, w których zanotował 2 asysty.

- Kontuzja Carlosa Isaaca postawiła nas w sytuacji, w której musieliśmy szybko zareagować. Od początku było jasne, że chcemy znaleźć zawodnika, który nie będzie jedynie uzupełnieniem kadry, ale piłkarzem gotowym do rywalizacji o miejsce w składzie i gwarantującym odpowiedni poziom sportowy. Jusuf jest zawodnikiem z doświadczeniem międzynarodowym, reprezentantem Bośni i Hercegowiny, który przez ostatnie lata potwierdzał swoją jakość zarówno na poziomie ligowym, jak i reprezentacyjnym. Wierzymy, że jego charakter, intensywność gry i mentalność dobrze wpisują się w wymagania, jakie stawiamy zawodnikom Widzewa - powiedział klubowym mediom dyrektor sportowy Widzewa, Artur Płatek.

Bośniak będzie występować z numerem 70 na koszulce. Widzew latem zasilili również tacy piłkarze jak Karol Świderski, Mario Garcia i Giannis Papanikolau.