Widzew w letnim okienku stawia na znane nazwiska. Do drużyny dołączył m.in. Karol Świderski, wracający do Polski z Panathinaikosu. Ogłoszono też pozyskanie Giannisa Papanikolau, który w latach 2020-2024 reprezentował barwy Rakowa Częstochowa. Nie miał być to koniec poszukiwania nowych, ale sprawdzonych zawodników.

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Do łódzkiego klubu miał bowiem również trafić Darko Czurlinow, który w sezonie 2024/25 czarował w barwach Jagiellonii Białystok. Reprezentant Macedonii Północnej rozegrał 43 spotkania dla polskiego klubu, zdobywając siedem bramek - w tym decydującą o zwycięstwie nad FC Kopenhagą w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Konferencji.

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Skrzydłowy do Białegostoku trafił na wypożyczenie, które wynegocjował Łukasz Masłowski. Ówczesny dyrektor sportowy Jagiellonii od niedawna pracuje w Widzewie i chciał skorzystać z okazji ściągnięcia dobrego znajomego. Okazuje się jednak, że Macedończyk po odejściu z tureckiego Kocaelisporu faktycznie powróci na boiska Ekstraklasy. Nie będzie jednak piłkarzem łódzkiego zespołu.

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Rankiem 26 lipca portal WidzewToMy.net poinformował, że działacze Widzewa nie porozumieli się z przedstawicielami piłkarza. Jak informują "WP Sportowe Fakty", równocześnie agencja Czurlinowa prowadziła negocjacje z Pogonią Szczecin. Dużo wskazuje na to, że zakończyły się one pomyślnie i już niebawem 26-latek zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik Portowców.

Czurlinow postawił na złego konia

Darko Czurlinow przed rokiem odrzucił ofertę pozostania w Jagiellonii i wybrał transfer do ligi tureckiej. Pobyt w Kocaelisporze nie okazał się jednak owocny. Macedończyk był przede wszystkim rezerwowym i rzadko kiedy występował od pierwszej minuty. Jedyne trafienia zanotował w krajowym pucharze. Teraz rozwiązał kontrakt ze swoim klubem i jest dostępny z wolnego transferu.

Pogoń sezon 2026/27 rozpoczęła od falstartu. W pierwszej kolejce na własnym boisku uległa 0:1 Legii Warszawa, tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. Kolejny mecz podopieczni Oscara Garcii rozegrają na wyjeździe. 3 sierpnia Portowcy zmierzą się z Cracovią.