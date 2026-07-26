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Ogromna kontrowersja w meczu Lecha. Pokazali, jak było naprawdę

Kluczowym momentem spotkania Lech Poznań - Cracovia była sytuacja z 53. minuty. Wydawało się, że bramkarz Kolejorza złapał piłkę poza polem karnym. Sędzia Damian Sylwestrzak pokazał nawet Mateuszowi Lisowi czerwoną kartkę, ale po interwencji VAR anulował tę karę. Okazało się bowiem, że piłka była już nad linią pola karnego. Potwierdziła to również analiza Canal+.
Mateusz Lis i sędzia Damian Sylwestrzak
PAP/Jakub Kaczmarczyk

Po bardzo dobrym początku sezonu w wykonaniu Lecha Poznań (wygrane 3:1 nad Górnikiem Zabrze w Superpucharze Polski i 4:1 z Aarhus GF w II rundzie el. Ligi Mistrzów), Kolejorz zanotował wpadkę już w 1. kolejce Ekstraklasy. Chociaż podopieczni Nielsa Frederiksena oddali aż 18 strzałów, ani razu nie udało się im pokonać bramkarza Cracovii i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

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A niewiele brakło, by to goście wyrwali zwycięstwo w samej końcówce spotkania. "W 90. minucie goście oddali pierwszy celny strzał w drugiej połowie. I od razu mieli 100 proc. okazję. Po dośrodkowaniu z prawej strony Ajdina Hasicia Gustav Henriksson strzelał głową z sześciu metrów, ale wprost w Lisa" - relacjonował Paweł Matys, dziennikarz Sport.pl.

Decydowały centymetry. Szczęśliwa dla Lecha Poznań interwencja VAR

Sam bramkarz Kolejorza mógł podzielić losy golkipera Aarhus. Jesper Hansen w meczu el. LM przeciwko Lechowi zagrał piłkę poza polem karnym, za co otrzymał czerwoną kartkę i przedwcześnie musiał udać się do szatni. Teraz w podobnej sytuacji znalazł się Mateusz Lis, który na początku drugiej połowy wyszedł daleko z bramki i złapał piłkę, stojąc za polem karnym. Sędzia Damian Sylwestrzak nie zastanawiał się ani chwili i wyrzucił go z boiska.

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Po interwencji VAR arbiter zmienił jednak swoją decyzję i Lis mógł kontynuować grę. - Pierwszy rzut kamery pokazuje, że było czysto. Nogi Lisa były absolutnie za polem karnym, natomiast łapał piłkę, troszeczkę odwracając się w stronę bramki, więc ostatecznie musiała być styczna z linią - tak całą sytuację opisali komentatorzy Canal+ Sport.

Analiza Canal+ potwierdza: Mateusz Lis nie zasłużył na czerwoną kartkę

W programie Liga+ przedstawiono graficzną analizę zdarzenia i faktycznie, bramkarz Lecha nie popełnił przewinienia. Gdy Mateusz Lis łapał piłkę, ta znajdowała się już nad linią namalowaną na 16. metrze boiska - a ona należy do pola karnego, więc interwencja była zgodna z przepisami. - Widzimy na tej stopklatce, że decyzja była odpowiednia, chociaż Lis ryzykował dużo - przyznał prowadzący program Rafał Dębiński. 

Teraz podopiecznych Nielsa Frederiksena czeka rewanżowe spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wydaje się ono formalnością, gdyż Kolejorz przed własną publicznością będzie bronić trzybramkowej zaliczki z Danii. Mecz Lech Poznań - Aarhus GF odbędzie się 29 lipca o godzinie 19:00, a relację tekstową z tego spotkania będą mogli Państwo śledzić na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

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