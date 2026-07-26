Ogromna kontrowersja w meczu Lecha. Pokazali, jak było naprawdę

Po bardzo dobrym początku sezonu w wykonaniu Lecha Poznań (wygrane 3:1 nad Górnikiem Zabrze w Superpucharze Polski i 4:1 z Aarhus GF w II rundzie el. Ligi Mistrzów), Kolejorz zanotował wpadkę już w 1. kolejce Ekstraklasy. Chociaż podopieczni Nielsa Frederiksena oddali aż 18 strzałów, ani razu nie udało się im pokonać bramkarza Cracovii i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

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A niewiele brakło, by to goście wyrwali zwycięstwo w samej końcówce spotkania. "W 90. minucie goście oddali pierwszy celny strzał w drugiej połowie. I od razu mieli 100 proc. okazję. Po dośrodkowaniu z prawej strony Ajdina Hasicia Gustav Henriksson strzelał głową z sześciu metrów, ale wprost w Lisa" - relacjonował Paweł Matys, dziennikarz Sport.pl.

Decydowały centymetry. Szczęśliwa dla Lecha Poznań interwencja VAR

Sam bramkarz Kolejorza mógł podzielić losy golkipera Aarhus. Jesper Hansen w meczu el. LM przeciwko Lechowi zagrał piłkę poza polem karnym, za co otrzymał czerwoną kartkę i przedwcześnie musiał udać się do szatni. Teraz w podobnej sytuacji znalazł się Mateusz Lis, który na początku drugiej połowy wyszedł daleko z bramki i złapał piłkę, stojąc za polem karnym. Sędzia Damian Sylwestrzak nie zastanawiał się ani chwili i wyrzucił go z boiska.

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Po interwencji VAR arbiter zmienił jednak swoją decyzję i Lis mógł kontynuować grę. - Pierwszy rzut kamery pokazuje, że było czysto. Nogi Lisa były absolutnie za polem karnym, natomiast łapał piłkę, troszeczkę odwracając się w stronę bramki, więc ostatecznie musiała być styczna z linią - tak całą sytuację opisali komentatorzy Canal+ Sport.

Analiza Canal+ potwierdza: Mateusz Lis nie zasłużył na czerwoną kartkę

W programie Liga+ przedstawiono graficzną analizę zdarzenia i faktycznie, bramkarz Lecha nie popełnił przewinienia. Gdy Mateusz Lis łapał piłkę, ta znajdowała się już nad linią namalowaną na 16. metrze boiska - a ona należy do pola karnego, więc interwencja była zgodna z przepisami. - Widzimy na tej stopklatce, że decyzja była odpowiednia, chociaż Lis ryzykował dużo - przyznał prowadzący program Rafał Dębiński.

Teraz podopiecznych Nielsa Frederiksena czeka rewanżowe spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wydaje się ono formalnością, gdyż Kolejorz przed własną publicznością będzie bronić trzybramkowej zaliczki z Danii. Mecz Lech Poznań - Aarhus GF odbędzie się 29 lipca o godzinie 19:00, a relację tekstową z tego spotkania będą mogli Państwo śledzić na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.