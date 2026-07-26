Frederiksen wytłumaczył falstart Lecha w Ekstraklasie

Lech Poznań od wpadki rozpoczął marsz po obronę tytułu mistrza Polski. W sobotę na własnym stadionie jedynie zremisował z 13. drużyną poprzedniego sezonu - Cracovią 0:0. Mimo aż 18 strzałów na bramkę żaden z piłkarzy z Poznania nie był w stanie pokonać Sebastiana Madejskiego. Skończyło się podziałem punktów, który nie może satysfakcjonować ekipy Nielsa Frederiksena. Duński trener już zdążył odnieść się to tego, co wydarzyło się przy Bułgarskiej.

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Frederiksen podsumował inauguracyjny mecz Lecha w Ekstraklasie. "Nie był katastrofalny"

Mecz z Cracovią podsumował podczas konferencji prasowej. - Dzisiejszy występ - w mojej opinii - nie był katastrofalny, ale wiem, że możemy grać o wiele lepiej w starciu z zespołem, który dobrze się bronił, bronił nisko i nie pozostawiał nam zbyt wiele miejsca. Powinniśmy radzić sobie lepiej z piłką przy nodze, dzięki czemu stwarzać sobie więcej szans - mówił, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Frederiksen wyjaśnił, że to właśnie jakości w grze z piłką najbardziej brakowało jego drużynie. - Jeśli chodzi o grę bez piłki, to nie pozwoliliśmy rywalowi na zbyt wiele, rywal oczywiście miał kilka szans, ciężko uniknąć jakichkolwiek okazji. Podsumowując ten dzisiejszy mecz, powinniśmy oczekiwać od siebie lepszego występu - dodał.

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Pierwszy mecz Lecha bez wygranej. Frederiksen wskazał, czym różniła się Cracovia

Dla Lecha był to dopiero pierwszy mecz w tym sezonie bez zwycięstwa. Wcześniej pokonał Górnika Zabrze 3:1 w Superpucharze Polski oraz duńskie Aarhus 4:1 w eliminacjach do Ligi Mistrzów. - Dziś spotkaliśmy się z mocną fizycznie drużyną, która dobrze broniła, w tym w okolicach szesnastki. Nie znaleźliśmy dziś jakości, by pokonać Cracovię, która zagrała zupełnie inaczej od Górnika czy Aarhus. W tamtych meczach mieliśmy więcej jakości, dziś nie pokazaliśmy jej wystarczająco dużo - tłumaczył trener.

W trakcie konferencji padło również pytanie o skład na rewanżowy mecz z Aarhus. - Na razie nie wiem, kto zagra z Aarhus, póki co nic nie wiem o kontuzjach, a od nich także zależy wyjściowy skład - uciął Duńczyk. Spotkanie odbędzie się w środę 29 lipca w Poznaniu. Początek o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.