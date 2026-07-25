W 53. minucie kibice Lecha zamarli. Co tam się wydarzyło?!

Piłkarze Lecha Poznań nieudanie rozpoczęli sezon PKO BP Ekstraklasy 2026/2027. Mistrzowie Polski, choć oddali aż 18 strzałów, to tylko zremisowali bezbramkowo przed własną publicznością z 13. drużyną ubiegłego sezonu - Cracovią. Relację z tego spotkania można przeczytać tutaj.

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VAR podjął słuszną decyzję?

Na początku drugiej połowy doszło do kontrowersji. Po dalekim podaniu bramkarz Lecha Mateusz Lis wyszedł za pole karne i tuż za nim złapał piłkę w ręce. Sędzia Damian Sylwestrzak od razu pokazał mu czerwoną kartkę. Bramkarz Lecha Poznań nawet nie protestował, tylko spokojnie czekał na to, co powie VAR. Arbiter główny nie poszedł zobaczyć powtórkę, ale po kilku minutach, zmienił swoją decyzję, odwołał czerwoną kartkę i odgwizdał, że Lech Poznań rozpocznie akcję. W efekcie poznaniacy nie musieli przez prawie 40 minut grać w liczebnym osłabieniu. W dodatku, gdyby Lis musiał opuścić boisko, to musiałby go zastąpić zaledwie 19-letni Mateusz Pruchniewski, bo numer jeden Lecha Poznań z ubiegłego sezonu - Bartosz Mrozek, był tylko na trybunach.

- Pierwszy rzut kamery pokazuje, że było czysto. Nogi Lisa były absolutnie za polem karnym, natomiast łapał piłkę, troszeczkę odwracając się w stronę bramki, więc ostatecznie musiała być styczna z linią - mówił komentator Canal+Sport.

"Bardzo ciekawa szkoleniowo ta sytuacja z Lisem - czy liczy się pozycja piłki (czy jest w polu karnym), czy miejsce kontaktu ręki z piłką. Bo piłka przynajmniej styczna z linią, ale lewa ręka to dotyka piłki już raczej przed linią. Tak czy siak, decydowały centymetry i bezpieczniej jednak wybić" - napisał w serwisie X dziennikarz Jakub Seweryn.

Lech Poznań w środę (godz. 19) w rewanżowym meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów zmierzy się przed własną publicznością z duńskim klubem Aarhus. W sobotę (godz. 17.30) mistrzowie Polski zagrają w Krakowie z beniaminkiem rozgrywek - Wieczystą Kraków.

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Relacja na żywo z obu tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.