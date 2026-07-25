Pierwszy taki mecz Kacpra Urbańskiego w karierze! Aż trudno uwierzyć

Górnik Zabrze miał spore problemy w meczu 1. kolejki Ekstraklasy, ale był w stanie odwrócić wynik i pokonać 2:1 Śląsk Wrocław. Wicemistrzowie Polski tym samym rozpoczęli zmagania w lidze od zwycięstwa, choć jego styl odbiegał znacząco od tego, co Trójkolorowi prezentowali jeszcze kilka miesięcy temu.

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"Po dwóch porażkach - z Lechem Poznań w Superpucharze Polski (1:3) i Fenerbahçe (0:1) - w końcu przyszło zwycięstwo. Nie zostało wywalczone łatwo, a swoje trzy grosze dołożył rywal. Można mieć jednak pewność, że po tym meczu trener Gašparík nie będzie w pełni zadowolony" - tak o tym meczu pisał dziennikarz Sport.pl, Filip Macuda.

Przedziwne osiągnięcie Kacpra Urbańskiego. W końcu

Spotkanie ze Śląskiem okazało się wyjątkowe dla jednego z nowych piłkarzy Zabrzan. "Kacper Urbański wygrał pierwszy mecz w seniorskiej piłce klubowej, w którym zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Trochę to trwało" - zauważono. I faktycznie, jest to dopiero pierwszy taki mecz ligowy w seniorskiej karierze 21-latka.

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Powód jest jednak bardzo prosty - Urbański rzadko kiedy gra przez całe 90 minut. Licząc wszystkie rozgrywki, jest to dziesiąty występ w pełnym wymiarze czasowym. Żadnego z nich nie zaliczył w zeszłym sezonie w Legii Warszawa. Od swojego debiutu zanotował łącznie 94 mecze w seniorskiej piłce - 11 z nich w reprezentacji Polski, 65 w Ekstraklasie i Serie A oraz 18 w najróżniejszych rozgrywkach pucharowych.

Wszystkie ligowe i reprezentacyjne mecze Kacpra Urbańskiego, w których grał od 1. do 90. minuty:

Bologna 1:2 Cagliari, 14 stycznia 2024, Serie A

Bologna 0:0 Monza, 13 kwietnia 2024, Serie A

Polska 1:1 Francja, 25 czerwca 2024, mistrzostwa Europy

Szkocja 2:3 Polska, 5 września 2024, Liga Narodów

Polska 3:3 Chorwacja, 10 października 2024, Liga Narodów

Genoa 2:0 Monza, 27 stycznia 2025, Serie A

Monza 0:1 Hellas Werona, 1 lutego 2025, Serie A

Monza 0:0 Lecce, 16 lutego 2025, Serie A

Górnik Zabrze 2:1 Śląsk Wrocław, 25 lipca 2026, Ekstraklasa

Dodatkowo należy też wspomnieć o spotkaniu 1/8 finału Pucharu Włoch z sezonu 2023/24. Bologna mierzyła się na wyjeździe z Interem Mediolan i awansowała do ćwierćfinału po dogrywce. Kacper Urbański zagrał od 1. do 120. minuty. Jednak technicznie rzecz ujmując, w podstawowym czasie gry padł remis.

Teraz podopiecznych Michala Gasparika czeka rewanżowe spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Fenerbahce. Mecz ten odbędzie się 29 lipca o godzinie 20:00 w Zabrzu. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.