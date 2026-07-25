Sensacja w Poznaniu. Takiego wyniku Lech u siebie dawno nie miał

1:4 - tak sensacyjnym wynikiem zakończył się mecz Lecha Poznań u siebie z Cracovią na inaugurację sezonu 2025/2026. Teraz znów te zespoły zmierzyły się w pierwszej kolejce tego sezonu i znów w Poznaniu. Faworytem tego starcia byli oczywiście mistrzowie Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Poznaniacy długo nie mogli złapać odpowiedniego rytmu gry. Pierwszą groźną okazję stworzyli dopiero w 23. minucie i to z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu z prawej strony Patrik Walemark strzelał głową z pięciu metrów, ale tuż obok słupka. Chwilę później Leo Bengtsson strzelał zza pola karnego, piłkę odbił Sebastian Madejski, dobijał Mikael Ishak z siedmu metrów, ale strzelił wysoko nad poprzeczką.

Dopiero po dwóch kwadransach bramce gospodarzy zagroziła Cracovia. Po kontrze Ajdin Hasić strzelał z 11 metrów lewą nogą, ale kapitalnie zablokował go wsliżgiem Antoni Kozubal. Do przerwy był bezbramkowy remis i zaledwie dwa celne strzały na bramkę (oba Lecha).

Po dziesięciu minutach drugiej połowy sytuacja gospodarzy mogła się skomplikować. Mateusz Lis otrzymał bowiem czerwoną kartkę od sędziego Damiana Sylwestrzaka za domniemane złapanie piłki poza polem karnym. Po analizie VAR arbiter odwołał swoją decyzję.

- Przychodzi to turbodoładowanie w Lechu. Jesteśmy ciekawi tego efektu - mówił komentator Canal+Sport w 64. minucie, gdy w ekipie gospodarzy były trzy zmiany w składzie i weszli Joel Pereira, Luis Palma i Radosław Murawski. Poznaniacy atakowali, mieli sytuacje, ale brakowało im skuteczności lub dobrze bronił Madejski.

W 90. minucie goście oddali pierwszy celny strzał w drugiej połowie. I od razu mieli 100 proc. okazję. Po dośrodkowaniu z prawej strony Ajdina Hasicia Gustav Henriksson strzelał głową z sześciu metrów, ale wprost w Lisa.

W efekcie padł bezbramkowy remis. Ostatni raz Lech zagrał na 0:0 u siebie 24 lutego 2024 lutego (w meczu ze Śląskiem Wrocław).

Zobacz także: Ważny piłkarz Lecha poza kadrą meczową. Zaskakujące tłumaczenie trenera

Lech Poznań w środę (godz. 19) w rewanżowym meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów zagra u siebie z duńskim klubem Aarhus. W sobotę (godz. 17.30) mistrzowie Polski zmierzą się w Krakowie z Wieczystą Kraków. Cracovia w drugiej serii (3 sierpnia, godz. 19) podejmie Pogoń Szczecin.

Lech Poznań - Cracovia 0:0