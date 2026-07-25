Legia Warszawa udanie rozpoczęła PKO BP Ekstraklasę w sezonie 2026/2027. Drużyna prowadzona przez trenera Marka Papszuna wygrała na wyjeździe 1:0 (0:0) z Pogonią Szczecin. Jedynego gola zdobył Zoran Arsenić. "Do ostatnich sekund wydawało się, że Legia Warszawa na inaugurację sezonu bezbramkowo zremisuje z Pogonią Szczecin po koszmarnym występie Milety Rajovicia. Duńczyka w ostatniej chwili wyręczył i uratował Zoran Arsenić, a drużyna Marka Papszuna w swoim stylu wyszarpała wygraną 1:0" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Konrad Ferszter ze Sport.pl.

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Spadkowicz z Ekstraklasy mówi wprost. "Jest oferta z Legii, ale"

Włodarze Legii Warszawa cały czas szukają wzmocnień, by zespół znów liczył się w walce o tytuł w PKO BP Ekstraklasie. Na liście życzeń 15-krotnych mistrzów Polski jest m.in. ofensywny pomocnik Bohdan Wjunnyk, grający w Lechii Gdańsk. Okazuje się jednak, że Paolo Urfer, właściciel gdańskiego klubu, nie chce sprzedać piłkarza.

"Spotkałam po meczu Bohdana Wjunnyka. Zapytałam jak jego sytuacja transferowa i zdrowotna. 'Jest oferta z Legii, ale Paolo ją ignoruje. Jestem wciąż kontuzjowany, sam przechodzę rekonwalescencję. Klub mi nie pomaga'" - napisała w serwisie X Karolina Jaskulska, dziennikarka Kanału Sportowego.

Wjunnyk ma ważną umowę ze spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy do 30 czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 500 tysięcy euro.

Wjunnyk w sezonie 2025/2026 zagrał dla Lechii Gdańsk w 28 meczach, zdobył trzy bramki i miał asystę. W sumie jego bilans w tym klubie to: 61 spotkań, 10 goli i pięć asyst.

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Lechia Gdańsk fatalnie zaczęła I ligę. W pierwszym meczu drużyna grająca w bardzo odmłodzonym składzie, przegrała u siebie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki aż 0:3.