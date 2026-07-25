Znana śpiewka przy Bułgarskiej. Lech Poznań wpadł w pułapkę

"Jeśli Lech Poznań zacząłby dominować w Ekstraklasie, mógłby popchnąć naprzód całą polską piłkę" – taką tezę wysnuł w swoim tekście Dawid Szymczak ze Sport.pl. I prawdę mówiąc, nie jestem w stanie się z Dawidem tu nie zgodzić. Dziś Kolejorz jest najbardziej poukładanym klubem w całym kraju – zarówno pod kątem sportowym, jak i w kwestii zarządzania.

Start sezonu 2026/27 zresztą również wskazał na to, że w Poznaniu wyciągnięto wnioski z poprzednich lat. Klub ze stolicy Wielkopolski nie stracił w zasadzie nikogo z kadry, która ciągnęła drużynę do obrony mistrzowskiego tytułu, a ponadto zanotował dwa dobre mecze przeciwko Górnikowi Zabrze w Superpucharze Polski (3:1) i Aarhus GF w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (4:1). Ale w 1. kolejce Ekstraklasy na Lecha czekał mecz-pułapka.

Cracovia wprawdzie przyjechała do Poznania jako kandydat do walki o utrzymanie, a na tle mistrzów kraju powinna być tzw. underdogiem, ale historia w ostatnich latach wielokrotnie pokazywała, że Pasy są dla Lecha trudnym przeciwnikiem. Wystarczy cofnąć się do inauguracji ubiegłego sezonu. Wówczas – również przy ul. Bułgarskiej 17 – Krakowianie rozgromili Kolejorza aż 4:1, nie pozostawiając złudzeń na murawie. Poznaniacy trafili do siatki jedynie z rzutu karnego, który wykorzystał Mikael Ishak, ale poza tym czuć było olbrzymią bezradność w szeregach zespołu Nielsa Frederiksena.

Dziś z kolei niezależnie od tego, ile zmian w składzie wykonałby Duńczyk, Lech dysponuje kadrą na tyle silną, że większość jego rezerwowych prawdopodobnie grałaby w wyjściowych jedenastkach każdego innego klubu Ekstraklasy. Bo jeśli w przypadku rotacji mówimy o wstawieniu do składu Roberta Gumnego, Filipa Jagiełły i Leo Bengtssona, to świadczy tylko i wyłącznie o kłopocie bogactwa i wielkiej sile Lecha. Cracovia zatem powinna w sobotni wieczór podzielić los Górnika czy Aarhus i zostać z kwitkiem odprawiona w podróż powrotną pod Wawel. Ale to wciąż był w mojej głowie mecz-pułapka, który mógł obalić teorię o wielkim, silnym kadrowo Lechu w ciągu zaledwie 90 minut. Na ostatnie 10 bezpośrednich starć bowiem Kolejorz wygrał tylko cztery razy. Raz górą były Pasy, a pięciokrotnie – po przyjacielsku – padł remis.

O Pasach pod wodzą Bartosza Grzelaka przed pierwszym gwizdkiem wiedzieliśmy stosunkowo niewiele. Sparingi to jedno, a przełożenie tego na ligę to drugie. Nie zmieniło się jedno – w ekipie Cracovii wciąż liczono na błysk geniuszu trójki ustawionej bliżej prawej strony boiska, czyli Otara Kakabadze, Mateusza Klicha i Ajdina Hasicia. Z ławki z kolei miał postraszyć powracający na Bułgarską po dwóch latach Filip Marchwiński, który z Lechem żegnał się czerwoną kartką w meczu przeciwko Koronie Kielce, gdy Poznaniacy skompromitowali się na całej linii w rundzie wiosennej za kadencji Mariusza Rumaka. To wszystko jednak wciąż był papier, który musiał zostać zweryfikowany na murawie.

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À propos weryfikacji – kolejny raz zweryfikowane zostały przepisy, które ustalił Polski Związek Piłki Nożnej. Uwaga, cytat: "Nominalnie (bez żadnych obwarowań) drużyna może mieć w PKO BP Ekstraklasie dziewięciu zawodników na ławce. Żeby powiększać tę pulę do dziesięciu, jedenastu bądź maksymalnie dwunastu potrzebuje mieć odpowiednio jednego, dwóch lub odpowiednio trzech graczy urodzonych w roku 2005 lub później. Więc jeśli dziś chcieliśmy mieć dziewięciu zawodników z pola na ławce, a żaden z nich nie jest młodzieżowcem, to bramkarzem w protokole jest młodzieżowiec Mateusz Pruchniewski" - wyjaśnił nieobecność Bartosza Mrozka w kadrze meczowej mistrzów Polski rzecznik Adrian Gałuszka.

Tak, PZPN postanowił promować sadzanie młodych piłkarzy na ławce, zamiast grania nimi w wyjściowym składzie. Co z tego, że w wyjściowej jedenastce zespołu Kolejorza wyszli urodzeni w 2005 roku lub później Wojciech Mońka i Michał Gurgul? No, ale to tylko kolejny kamyczek do ogródka naszego związku, który powoli zaczyna przypominać skalistą plażę.

Kolejorz wpadł w pułapkę Pasów. Tak głową w mur jeszcze w tym sezonie nie bił

Pierwsze minuty nie wskazywały na przewagę którejkolwiek ze stron. W Lechu jednak wyróżniali się ci, którzy w ostatnich dniach są na ustach wszystkich kibiców Kolejorza – pewny i nieustępliwy w defensywie Terry Yegbe oraz penetrujący obronę rywala wbiegnięciami z prawego skrzydła Patrik Walemark. Cracovia zaś starała się bazować na walczącym ze stoperami gospodarzy Kahvehu Zahiroleslamie, który miał zgrywać górne piłki do kolegów wbiegających ze środkowej strefy boiska, co w kilku akcjach nawet się powiodło.

W końcu po 20 minutach lechici, jakby natchnieni cudownym trafieniem Yegbe z wtorkowego meczu z Aarhus, postanowili oddawać strzały zza pola karnego. Inicjatorem był zresztą sam Ghańczyk, którego uderzenie zostało zablokowane. Lepiej uderzył Gumny, bo przenieść piłkę nad poprzeczką musiał Sebastian Madejski. To był moment, od którego Poznaniacy zaczęli udowadniać swoją jakość na murawie i przejmować inicjatywę. Dwa strzały Bengtssona mogły wylądować w siatce, lecz najpierw piłka po uderzeniu Szweda głową minęła bramkę, zaś drugie uderzenie ze skraju szesnastki odbił bramkarz Cracovii. Dobijać próbował Ishak, lecz huknął w trybuny.

Pasów jednak nie można było lekceważyć. W 30. minucie moment dominacji Lecha dobiegł końca, gdy piłkę fatalnym podaniem stracił Pablo Rodriguez. Na szczęście dla Hiszpana, kontratak Cracovii zakończył się uderzeniem zablokowanym w fenomenalny sposób przez Antoniego Kozubala. I jego rolę też warto podkreślić, bo głównie skupia się na czarnej robocie i kontrolowaniu tempa rozgrywania akcji, co nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka. Ta interwencja była jednym z jego wielu niezwykle ważnych z perspektywy całego zespołu zagrań – nie tylko w sobotnim spotkaniu, ale i mając w pamięci poprzednie. Krakowianie zakładali dobry, wysoki pressing, z czym lechici mieli problemy. I pewnie gdyby nie doskonale dyrygujący defensywą Yegbe, sporo pracy miałby Mateusz Lis. Golkiper Kolejorza jednak nie musiał interweniować nawet przy groźnym uderzeniu Beno Selana zza pola karnego, gdyż piłka minęła bramkę.

Do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Pochwalić trzeba było przede wszystkim bardzo dobrze ustawioną Cracovię, która pokrzyżowała plany Lecha na pierwsze 45 minut w sposób książkowy. Dobrze działał nie tylko wspomniany pressing, bo Krakowianie umiejętnie przeszkadzali także rywalowi konstruującemu ataki pozycyjne. Na dobrą sprawę zawieść mogła ich tylko mobilność obrońców, a w szczególności Mauro Perkovicia, bo ten miał wyraźne problemy z Walemarkiem i Gumnym, którzy potrafili dynamicznie wpadać pod pole karne z prawego skrzydła.

Kolejorz zaś był... No właśnie. Trudno powiedzieć, że nijaki. Pomysł był jasny – rozerwać szyki defensywne przeciwnika właśnie ze skrzydeł, a gdy to zawiedzie - przenieść piłkę do środka pola. To jednak nie był wieczór Jagiełły i Rodrigueza, którzy nie byli w stanie obsłużyć Ishaka dokładnym podaniem w pole karne. Słowa o meczu-pułapce z perspektywy Lecha z minuty na minutę tylko coraz bardziej ulegały potwierdzeniu.

Yegbe w Danii strzelił gola życia zza pola karnego, więc... Lech nie strzelał z dystansu

To, co wydarzyło się po zmianie stron, mogło wstrząsnąć bijącym głową w czerwono-biały mur Kolejorzem do granic możliwości. Damian Sylwestrzak sięgnął do tylnej kieszeni i wyciągnął czerwoną kartkę dla Lisa, który – w jego ocenie – złapał piłkę za polem karnym. Nie pomylę się, jeśli powiem, że serca kibiców Lecha skoczyły do gardeł, bo sam otrzymałem dziesiątki wiadomości wyrażających niedowierzanie. Ja sam zaś w głowie miałem tylko jedno: bez Mrozka w kadrze meczowej (z powodu naprawdę dziwnych przepisów) to się musiało tak skończyć. Debiut Mateusza Pruchniewskiego w Ekstraklasie jednak ostatecznie nie nadszedł, gdyż po wideoweryfikacji decyzja o wyrzuceniu golkipera Lecha z boiska została odwołana. Co do jednego wątpliwości nie było – gospodarze dostali od losu naprawdę dużą szansę na to, by jednak przepchnąć spotkanie, które kompletnie nie szło po ich myśli.

Zastanawiając się, co może pomóc Lechowi sforsować wciąż naprawdę bardzo umiejętnie broniącą defensywę Cracovii, na myśl przychodziły mi dwie rzeczy: zmiany i strzały z dystansu. Na murawie pojawili się Luis Palma, Joel Pereira i Radosław Murawski, a ten ostatni dał impuls właśnie uderzeniem zza pola karnego oddanym w 69. minucie. Dobrą interwencją popisał się jednak Madejski. To jednak była dobra droga, którą lechici powinni obrać zamiast forsowania piłek zagrywanych w kierunku niegrającego zbyt dobrego spotkania Ishaka. Szwed jednak pozostał na murawie nawet mimo wejścia Yannicka Agnero. Iworyjczyk zmienił – skąd inąd równie słabego co Ishak – Rodrigueza. Pozostały także usilne próby wejścia z piłką do bramki.

Świetnie po wejściu z ławki pokazał się Allahyar Sayyadmanesh, który napędził akcję Poznaniaków z 83. minuty, po której powinien paść gol na 1:0. Ishak jednak zbyt długo przekładał piłkę i został zablokowany. Wspomniany wcześniej irański skrzydłowy dopadł do futbolówki i oddał strzał z dystansu, który sprawił problemy Madejskiemu. Jedno było widoczne: Sayyadmanesh jest takim zawodnikiem, jakim go opisywano. Biega na dużej intensywności i jest bardzo dobrze zbudowany fizycznie. W doliczonym czasie gry znów to zaprezentował, wywalczając rzut wolny na 20. metrze od bramki Cracovii. Ale jak nie idzie, to nie idzie, więc Palma przerzucił piłkę nad poprzeczką.

Cracovia nie zagrała ładnie. Ale wylała na głowy lechitów kubeł zimnej wody

Końcowy gwizdek oznaczał dla Kolejorza słaby początek sezonu ligowego, a dla Pasów zrealizowanie planu meczowego w stu procentach. Bo Cracovia i jej trener, Bartosz Grzelak, zasłużyli na uznanie. Nie grała ładnej piłki, ale umiejętnie potrafiła zaryglować środek pola oraz własną szesnastkę. Klich wraz z Amirem Al-Ammarim dyrygowali centralną strefą boiska i przesuwali się wzdłuż pola karnego, blokując lechitom możliwość do zagrania skutecznej prostopadłej piłki.

Żeby Kolejorza wyłącznie nie ganić za to, co zagrał w sobotę przed własną publicznością: Yegbe po raz kolejny udowodnił, że jest wart trzech milionów euro. Gumny będzie bardzo ważnym punktem zespołu, gdy ten będzie potrzebował zagrać bardziej defensywnie. Kozubal jest nieoceniony w środkowej strefie boiska, gdy trzeba kontrolować tempo gry. Zdrowy Walemark przyniesie wiele radości kibicom z Poznania. I na koniec: Sayyadmanesh jeszcze niejednokrotnie napsuje krwi obrońcom rywala.

Przed rewanżem z Aarhus GF Frederiksen musi jednak wyciągnąć wnioski i nie zlekceważyć mistrzów Danii, nawet jeśli Lech ma bardzo komfortową zaliczkę. Bo taka bezradność w ofensywie przy odrobinę bardziej jakościowym w ataku rywalu może zakończyć się czymś gorszym, niż tylko remisem.