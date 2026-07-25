Gdzie obejrzeć mecz Lech - Cracovia? Mistrz wkracza do gry [TRANSMISJA TV]

Fani klubowej piłki czekali ponad dwa miesiące na powrót Ekstraklasy. To dokonało się w piątek 24 lipca. Jako pierwsi na murawę wyszli piłkarze Radomiaka Radom oraz absolutnego beniaminka Ekstraklasy - Wieczystej Kraków. "Pierwsze śliwki robaczywki" - tak mógł pomyśleć Kazimierz Moskal, gdyż jego podopieczni przegrali w Radomiu 1:2.

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Wieczór przyniósł pierwszy hit nowego sezonu. Pogoń Szczecin zmierzyła się na swoim stadionie z Legią Warszawa. Spotkanie przyniosło dużo emocji, choć bramek bramkowało - między innymi za sprawą Milety Rajovicia. W dramatycznej końcówce piłkę do siatki gospodarzy wpadkował Zoran Arsenić, który w swoim debiucie dla stołecznej drużyny zapewnił komplet punktów.

Lech Poznań rozpoczyna obronę tytułu

W sobotę do gry wejdzie natomiast mistrz Polski z sezonów 2024/25 i 2025/26. Czy Lech Poznań zdobędzie trzeci tytuł z rzędu? "Ani nie byłoby niespodzianką, ani przejawem nudy. Przeciwnie - byłaby to znakomita wiadomość dla polskiej piłki. I powiew normalności w nienormalnej ostatnio lidze" - tak na ten temat pisze dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak.

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I trudno nie uważać podopiecznych Nielsa Frederiksena za zespół, który nie jest faworytem do tytułu. Nie po takich transferach, nie po takim początku sezonu. Kolejorz zdobył Superpuchar Polski, pokonując przed poznańską publicznością Górnika Zabrze 3:1. Jedną bramkę więcej udało się zdobyć w Aarhus w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech ma pokaźną zaliczkę przed domowym rewanżem.

Wcześniej jednak na drodze mistrzów Polski stanie Cracovia, targana sporymi problemami zarówno na boisku, jak i poza nim. Poprzedni sezon Pasy zakończyły na 13. pozycji, na smak wygranej czekając od marca. Ostatnie osiem spotkań to dwie porażki i aż sześć remisów. Transfery raczej nie rzucają na kolana, zwłaszcza że drużynę opuścił Oskar Wójcik - ostoja defensywy.

Lech Poznań - Cracovia w 1. kolejce Ekstraklasy. Gdzie oglądać? O której mecz? [TRANSMISJA LIVE, STREAM ONLINE]

Mecz Lech Poznań - Cracovia zostanie rozegrany w sobotę 25 lipca o godzinie 20:15. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi kanał Canal+ Sport 3, wstęp do meczu rozpocznie się o 17:25. Spotkanie można również obejrzeć w serwisie Canal+ Online. Zachęcamy też do śledzenia relacji z tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.