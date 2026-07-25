Czekali do 89. minuty. Rezerwowi zdecydowali o wyniku meczu w Białymstoku

Była 89. minuta meczu Jagiellonia Białystok - Korona Kielce. Właśnie wtedy gospodarze zagrali najlepszą akcję. Wykonali ją dwaj rezerwowi. Sergio Lozano strzelał z 15 metrów, ale został zablokowany. Hiszpański pomocnik dobiegł jednak do piłki i wślizgiem świetnie dograł na trzeci metr do innego zmiennika - Preleca, który tylko dostawił nogę i trafił do siatki. Dla Słoweńca to pierwszy gol w debiucie w PKO BP Ekstraklasie.

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Jagiellonia Białystok wygrywa po golu rezerwowego

Dla trzeciej drużyny ubiegłego sezonu Jagiellonii Białystok, która w letniej przerwie straciła dwóch bardzo ważnych piłkarzy - napastnika Afimico Pululu (134 mecze, 56 goli, 17 asyst) i pomocnika Bartosza Mazurka był to pierwszy sprawdzian w tym sezonie. Białostocczanie zmierzyli się przed własną publicznością z Koroną Kielce, która latem pozyskała m.in. gwiazdę Górnika Zabrze - Patrika Hellebranda.

Początek meczu należał do Korony. Po dwóch kwadransach kielczanie mieli aż dziewięć strzałów (większość zza pola karnego), a rywale tylko dwa. Brakowało jednak dogodnych okazji podbramkowych. Do przerwy Korona miała aż 11 strzałów, ale tylko jeden celny (Jagiellonia odpowiednio 4-1).

W drugiej połowie Jagiellonia długimi momentami wciąż grała słabo. Obudziła się dopiero w ostatnich 20 minutach. Pierwszy strzał oddała dopiero w 73. minucie. 120 sekund później Jagiellonia miała najlepszą okazję w meczu. Po zespołowej akcji Xavier Dziekoński, bramkarz Korony odbił jednak nogami strzał Sergio Lozano z ostrego kąta z pięciu metrów. A potem doszło do akcji bramkowej, którą opisaliśmy na początku tekstu.

- Było to wymęczone zwycięstwo gospodarzy. Mieli jednak super rezerwowych, którzy potrafili coś wnieść - mówił komentator Canal+Sport po zakończeniu spotkania.

Jagiellonia Białystok w drugiej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin (31 lipca, godz. 20.30). Kielczanie w tej serii nie zagrają, bo ich mecz u siebie z Górnikiem Zabrze został przełożony ze względu na występ drużyny Michala Gasparika w europejskich pucharach.

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Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 1:0 (0:0)