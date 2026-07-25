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Jest oficjalne potwierdzenie! Gwiazda Ekstraklasy zmienia klub

To już pewne. Raków Częstochowa potwierdził, że Jonatan Braut Brunes po dwóch latach żegna się z klubem. Kuzyn Erlinga Haalanda będzie kontynuował karierę niedaleko polskiej granicy.
Jonatan Brunes
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Debiutancki gol Mahira Emrelego w meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji z Vallettą F.C. z pewnością ucieszył kibiców Rakowa. Już wiemy, że Azer będzie musiał zastąpić Jonatana Brauta Brunesa. Norweg oficjalnie odchodzi klubu z Częstochowy, o czym poinformowano w stosownym komunikacie.

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Wyjaśniła się przyszłość Brunesa. Oficjalnie: to jego nowy klub

"Po dwóch latach spędzonych w Rakowie, Jonatan Brunes odchodzi z klubu. Napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do Sparty Praga" - poinformował Raków Częstochowa w swoich mediach społecznościowych.

W Czechach nie ukrywają radości z powodu tego transferu. - Jonatan strzelił 40 bramek we wszystkich rozgrywkach w ciągu ostatnich dwóch sezonów, co potwierdza jego skuteczność w kończeniu akcji. Jego umiejętność strzelania bramek na wszystkie sposoby i zmienność sprawiają, że jest napastnikiem, którego można wystawiać w różnych formacjach i przeciwko różnym typom przeciwników - powiedział dyrektor sportowy Sparty, słynny Tomas Rosicky, którego cytuje oficjalna strona klubu. 

W komunikacie nie omieszkano wspomnieć o rodzinnych koneksjach Brunesa. Przypomniano, że jest kuzynem Erlinga Haalanda oraz jego siostry Emmy - piłkarki Brondby. Piłkę nożną ma w genach cała jego rodzina, bowiem inny kuzyn - Albert Bratu Tjaland - grał przed laty w Molde.

Jonatan Brunes w 82 meczach dla Rakowa strzelił 40 goli. W klubie spod Jasnej Góry został wicemistrzem Polski, awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji oraz do finału Pucharu Polski. Śmiało można go określić mianem jednego z najlepszych napastników w historii klubu.

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