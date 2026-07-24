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Tak Papszun zareagował na to, co wyrabiał Rajović. Wymowne słowa

- Jestem bardzo szczęśliwy, bo wygraliśmy zasłużenie mecz na trudnym terenie z dobrą drużyną - powiedział tuż po meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin trener Marek Papszun. To reakcja na to, co wydarzyło się w 96. minucie. Właśnie wtedy piłkę do siatki wpakował Zoran Arsenić i rzutem na taśmę zapewnił Legii zwycięstwo 1:0 i trzy punkty na otwarcie sezonu. A jak szkoleniowiec Legii odniósł się do całego spotkania?
Marek Papszun
L / PAP

Legia Warszawa, w dramatycznych okolicznościach, przywiozła zwycięstwo ze Szczecina na inaugurację sezonu Ekstraklasy. W starciu z Pogonią niemal przez cały mecz biła głową w mur, a wyjątkowego pecha miał Mileta Rajović. Jego dwa trafienia nie zostały uznane. W końcu jednak nadeszła szósta minuta doliczonego czasu gry...

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Wtedy to w polu karnym Pogoni mocno się zakotłowało. Po strzale Pawła Wszołka piłka odbiła się od nogi Zorana Arsenicia i powoli zmierzała w kierunku bramki. Wydawało się, że z linii wybije ją Dimitrios Keramtsis, ale tak się nie stało. Grek nie zdążył z interwencją, zanim piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową. Gol został więc uznany i zwycięstwo 1:0 dosłownie rzutem na taśmę wywalczyła Legia. Jak na taki obrót spraw zareagował jej trener Marek Papszun?

Niedługo po meczu szkoleniowiec pojawił się na konferencji prasowej. - Jestem bardzo szczęśliwy, bo wygraliśmy zasłużenie mecz na trudnym terenie z dobrą drużyną. Byliśmy konsekwentni i z wiarą i charakterem walczyliśmy o zwycięstwo. Zrobiliśmy pięć zmian, które wniosły ożywienie i jakość. Zespołowo wcisnęliśmy tę bramkę - powiedział szkoleniowiec cytowany przez portal Legionisci.com.

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- Mileta miał trochę pecha w tych sytuacjach. Muszę przeanalizować, czy mógł się zachować lepiej. Swoją postawą zasłużył na to, by zdobyć bramkę. Musi być zdeterminowany - powiedział, odnosząc się do niewykorzystanych sytuacji Rajovicia. - Musimy być skuteczni w takich sytuacjach, bo za dużo pracy wkładamy, by do tych sytuacji dojść. Można było wcześniej pokusić się o ustawienie tego meczu, ale to pierwsze spotkanie w sezonie - dodał.

Dzięki wygranej 1:0 Legia zdobyła trzy punkty i na ten moment zajmuje drugie miejsce w tabeli - za Radomiakiem Radom. Na razie jednak zakończyły się jedynie dwa mecze 1. kolejki.

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