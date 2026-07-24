Legia wygrała, a wszyscy piszą o Rajoviciu. "Nie da się wytłumaczyć"

Mecz Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków (2:1) rozbudził apetyty kibiców Ekstraklasy. Po godzinie 20:30 czekał na nich wielki hit: Pogoń Szczecin podejmowała Legię Warszawa. Kibice liczyli na widowisko okraszone golami. Mocno się zawiedli, szczególnie fani stołecznej ekipy. Choć ich drużyna wygrała 1:0 po golu Zorana Arsenicia z 96. minuty, to mogła zwyciężyć bardziej spektakularnie. Ba, dwukrotnie trafiła nawet do siatki we wcześniejszych akcjach, ale tyle też razy anulowano trafienie. A wszystko przez... Miletę Rajovicia.

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Mileta Rajović oberwał po meczu Pogoń - Legia

Już w poprzednim sezonie Rajović był mocno krytykowany i wydaje się, że piątkowym spotkaniem nie zyskał nowych sympatyków. Już w 6. minucie strzał Rafała Austyniaka, który trafił w poprzeczkę, dobił właśnie Duńczyk. Problem w tym, że VAR dopatrzył się u niego zagrania ręką. W 54. minucie napastnik Legii znów miał pecha. Musnął uderzenie Łukasza Zwolińskiego, które wpadło do siatki, a był na spalonym. Wtedy jeszcze nie wyczerpał limitu pecha. W 72. minucie miał znakomitą, niemal 100-procentową okazję, wystarczyło umieścić piłkę w siatce, ale zamiast tego trafił w... Attilę Szalaia.

Nic więc dziwnego, że to właśnie Rajoviciowi eksperci poświęcili najwięcej uwagi. Nie mieli dla niego litości. "Ja naprawdę podziwiam komentatorów, którzy nie potrafią w pełni wyrazić jak kur****o nieskuteczny jest Rajović. Trudno uwierzyć, że jeden sezon to za mało, aby zacząć trafiać do białego prostokąta z 3-4 metrów. Ja wiem, że psychika, że blokada, ale on naprawdę jest fatalny" - pisał Damian Czyżak z Futbolownia.

"Mileta Rajović w polu karnym wygląda jakby był wiecznie zaskoczony, do nauki gry głową Legia powinna zatrudnić doświadczonego trenera Bobo Kaczmarka - to ostatnia deska ratunku bo składanie się do strzału głową świadczy o ogromnych brakach technicznych napastnika Legii" - ocenił Cezary Kucharski.

"Mileta Rajović. Tego nie da się już wytłumaczyć w żaden sposób" - stwierdził dosadnie Dariusz Kosiński z "Przegląd Sportowy Onet".

"Rajović już hattrick - trzy razy zapobiegł bramce Legii" - pisał Konrad Hryszkiewicz z wPolscepl.

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"Rajović jest jednym z niewielu napastników, którego nie obowiązuje słynna teoria keczupu" - ironizował Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Rajović... Nie wiem, co jeszcze można napisać. Kończą mi się pomysły" - nie dowierzał Przemysław Michalak z weszlo.com.

"Nie można być aż tak nieudolnym"

"74. minuta na zegarze a Mileta Rajović dalej na boisku... Co on jeszcze musi zrobić żeby zejść z boiska?" - zastanawiał się Karol Tyniec z igol.pl. Papszun miał dla Duńczyka takie zaufanie, że pozwolił mu dograć mecz do końca.

"To nie jest wieczór Milety Rajovicia" - napisał delikatnie Tomasz Górski z Gol24.pl.

"Nie mogło być bardziej typowego pierwszego meczu Legii i pierwszego meczu Pogoni. Drużyna Papszuna strzela po aucie w 95. minucie, a Pogoń wypuszcza punkt metr przed toaletą. Swoją drogą zaczynam się zastanawiać czy Rajović nie robi sobie żartów. Nie można być aż tak nieudolnym" - pisał Kamil Głębocki z Na Wylot.

"Duża sztuka wygrać, gdy gra się w '10' cały mecz (Rajović). Z plusów, przeklęcie działa tylko na jednego zawodnika. Duch zespołu jest inny. Legia wyrwała 3 pkt, ale od następnego meczu warto grać w komplecie" - ironizował Mateusz Ligęza z Radia Zet.

Kolejny mecz Legia rozegra 2 sierpnia. Tym razem przy Łazienkowskiej podejmie Zagłębie Lubin. Początek o godzinie 14:45.