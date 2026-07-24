Moskal był bezlitosny. Tak skomentował zmianę gracza Wieczystej w 33. minucie

To nie był zbyt spokojny mecz. Już w pierwszych minutach sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka pokazał dwie żółte kartki środkowym obrońcom Wieczystej Kraków - Aleksandarowi Djermanoviciowi i Duje Dujmoviciowi.

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Moskal zabrał głos po pierwszym meczu Wieczystej

I mimo szybko wyciągniętych kartek, gracze obu drużyn wciąż grali dość agresywnie. W pierwszej połowie zobaczyliśmy aż pięć żółtych kartek, a Duje Dujmović miał szczęście, że nie otrzymał drugiej żółtej kartki. Po jednym z fauli domagali się tego piłkarze Radomiaka, ale arbiter zlitował się nad piłkarzem Wieczystej - ostrzegł go jednak, że kolejny raz wyleci z boiska.

Na tę sytuację zareagował trener Kazimierz Moskal, który już w 33. minucie zmienił Dujmovicia. - Było ryzyko drugiej żółtej kartki, była zmiana. Piłkarz może czuć się urażony, że zszedł z boiska w 25. minucie (trener się pomylił, była 33. minuta - przyp. red.), ale takie decyzje trzeba w meczu podejmować. Mogliśmy grać cierpliwiej, nie wykorzystywaliśmy swoich atutów. Nie jest łatwo grać w lidze, przeciwko każdej drużynie. W pierwszej lidze to też nie był spacerek. Na tyle, na ile było nas stać, próbowaliśmy sobie radzić. Na teraz to nie wystarczyło, będziemy musieli się poprawić - mówił po meczu trener Wieczystej, cytowany przez portal weszlo.com.

- W pierwszej połowie zbyt krótko utrzymywaliśmy się przy piłce. Myślę, że było to spowodowane nerwowością po dwóch żółtych kartkach dla środkowych obrońców. Po przerwie wyglądało to lepiej, Radomiak też miał swoje szanse, bo postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Dostaliśmy sporo kartek, ale nie będę oceniał pracy sędziego, to nie moja rola. Chcieliśmy lepiej się wprowadzić, ale Radomiak nam na to nie pozwolił. Jeśli się upiekło, to proszę zwrócić uwagę na faul zawodnika Radomiaka w końcówce meczu - dodał Moskal. I faktycznie trener Wieczystej może mieć żal do arbitra, że w końcówce spotkania Radomiak nie dostał czerwonej kartki za ostry faul Donisa na jednym z zawodników zespołu gości. Tym bardziej że chwilę wcześniej z boiska wyleciał (za dwie żółte kartki) Mikkel Maigaard.

- Trudno po pierwszej kolejce wysyłać jakiś sygnał. Po pierwszym meczu mundialu Yamal mówił, że wszyscy widzieli finał Francja - Argentyna, bo Hiszpania zremisowała. Nie sądzę, że możemy wyciągnąć jakieś wnioski po jednym spotkaniu. Mamy rezerwy, nie mogliśmy skorzystać z Christophera Lyungoi z powodów proceduralnych. Mocno na niego liczymy, potrafi zrobić różnicę w pojedynkach. Szukamy zawodników na konkretne pozycje, to nie jest koniec - podkreślił Moskal.

Wieczysta o swoje pierwsze ekstraklasowe zwycięstwo powalczy w sobotę 1 sierpnia. Jej rywalem będzie Lech Poznań. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.