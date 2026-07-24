Boniek wydał werdykt po starcie Ekstraklasy. "Niejednym pokrzyżuje szyki"

Ekstraklasa wróciła do gry! Po ponad dwóch miesiącach przerwy nowy sezon zainaugurowało starcie Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków. Mecz był wyjątkowy zwłaszcza dla drugiej z tych drużyn. Klub należący do Wojciecha Kwietnia zadebiutował bowiem na najwyższym poziomie rozgrywkowym. I nie do końca był to udany debiut.

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Za nami pierwszy mecz sezonu Ekstraklasy. Tak Boniek ocenił Wieczystą

Goście z Krakowa w końcówce pierwszej połowy i na początku drugiej stracili bowiem dwie bramki. Gole dla Radomiaka zdobywali wówczas Roberto Alves i Jan Grzesik. Wieczysta odpowiedziała w 57. minucie golem Stefana Feiertaga, ale nie odwróciła losów rywalizacji. Choć długimi momentami przeważała, nie zdołała wyrównać, a na domiar złego tuż przed końcem musiała grać w dziesiątkę. W doliczonym czasie drugą żółtą kartkę obejrzał Mikkel Maigaard. Mecz zakończył się więc wynikiem 2:1 dla Radomiaka. Losy rywalizacji śledził m.in. Zbigniew Boniek.

Legendarny polski piłkarz i były prezes PZPN-u w swoim stylu podzielił się opinią o tym meczu na platformie X. - Mocny start Radomiaka (brawo), ale Wieczysta też dobrze wyglądała, niejednym pokrzyżuje szyki. Przybył bardzo dobry. Mam nadzieję, że go tak szybko nie wyślą na emeryturę - napisał.

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Ta ostatnia uwaga odnosiła się do sędziego piątkowego starcia - Jarosława Przybyła. Arbiter z Kluczborka w marcu tego roku skończył 50 lat i zgodnie z przepisami PZPN-u w grudniu powinien zostać wysłany na sędziowską emeryturę.

O tym, czy przewidywania Bońka co do Wieczystej się sprawdzą, przekonamy się w następnych kolejkach. W drugiej czeka ją jednak arcytrudne zadanie. W przyszłą sobotę 1 sierpnia zmierzy się z aktualnym mistrzem Polski - Lechem Poznań (godz. 17:30). Z kolei Radomiak dzień później spotka się na wyjeździe z GKS-em Katowice (godz. 20:15).