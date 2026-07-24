Legia biła głową w mur, aż przyszła 96. minuta! Sceny w Szczecinie

Pogoń Szczecin i Legia Warszawa zaliczyły słaby sezon 2025/26. Szczecinianie skończyli rozgrywki na dziewiątym miejscu, a Warszawianie na szóstym. Obie drużyny długo były uwikłane w walkę o utrzymanie. Dla obu nowy sezon ma być nowym otwarciem - w Szczecinie przywitano nowego trenera, Oscara Garcię, który już w pierwszym meczu nie bał się podjąć odważnej decyzji.

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Pogoń pokonana. Gol obrońcy w doliczonym czasie gry

Mecz w roli rezerwowych rozpoczął Kamil Grosicki, którego w roli kapitana zastąpił Linus Wahlqvist. Na środku ataku wystąpił Jean-Pierre Nsame - do niedawna zawodnik Legii. Marek Papszun także posłał w bój nowego snajpera. Mowa o Łukaszu Zjawińskim, do niedawna zawodniku Polonii Warszawa.

Pogoń chciała nawiązać do rezultatu z 2024 roku, gdy u siebie pokonała w lidze Legię 1:0. Gola na wagę triumfu strzelił wówczas Alexander Gorgon. W dwóch ostatnich meczach rozgrywanych na stadionie im. Floriana Krygiera górą była Legia: wygrywała 4:3 i 2:0.

Już w siódmej minucie piątkowego meczu piłka została dośrodkowana na bliższy słupek do Rafała Austyniaka, który strzałem głową trafia w poprzeczkę. Z bliskiej odległości dobijał Mileta Rajović, ale zrobił to ręką, więc sędzia nie uznał bramki.

Kapitalną szansą odpowiedzieli gospodarze. Juwara dośrodkował w pole karne do Nsame, który fenomenalnie urwał się Piątkowskiemu, ale na posterunku był Hindrich.

Po zmianie stron fani Legii znów przeżyli trudną chwilę. Sędzia po raz kolejny nie uznał gola dla stołecznego zespołu. Po dośrodkowaniu z rzut rożnego nogą trafił Zjawiński, ale przy jego strzale piłkę trącił znajdujący się tuż przed linią bramkową Rajović, który był na spalonym.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, w doliczonym czasie gry rezerwowy Zoran Arsenić wpakował piłkę do siatki w podbramkowym zamieszaniu. Legia mogła świętować wygraną 1:0.

A jak wyglądają następne plany obu zespołów? Szczecinianie w wyjazdowym meczu zmierzą się z Cracovią (3 sierpnia, 19:00), zaś Warszawianie dzień wcześniej na własnym stadionie podejmą Zagłębie Lubin (2 sierpnia, 14:45).

Pod drugą bramką przed kapitalną szansa stanęli gospodarze! Juawara dośrodkował w pole karne do Nsame, który fenomenalnie urwał się Piątkowskiemu, ale na posterunku był Hindrich. Gospodarze musieli zadowolić się tylko rzutem rożnym.