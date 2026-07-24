Hit Ekstraklasy! Gdzie i o której oglądać mecz Pogoń - Legia? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Pogoń Szczecin i Legia Warszawa to dwaj wielcy przegrani poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Mimo ogromnych ambicji jeden i drugi zespół nie zdołał awansować do europejskich pucharów. Ba, w pewnym momencie oba musiały bronić się przed spadkiem. Ostatecznie Legia zajęła 6., a Pogoń - 9. miejsce w ligowej tabeli. Mimo to ich bezpośrednie starcie zapowiada się pasjonująco.

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Wraca Ekstraklasa i od razu hit! Mecz dwóch wielkich przegranych poprzedniego sezonu

Obie ekipy spotkają się już w pierwszej kolejce nowego sezonu - 2026/27. Będzie to dopiero drugi mecz całych rozgrywek. Wcześniej kibice będą mieli okazję zobaczyć jedynie starcie Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków (w piątek 24 lipca o godz. 18:00).

Zespoły Oscara Garcii i Marka Papszuna zmierzą się niedługo później na stadionie w Szczecinie. Dodatkowego smaczku tej rywalizacji dodaje postać Jean-Pierre'a Nsame. Kameruński napastnik jeszcze do niedawna był zawodnikiem Legii, a klub chciał przedłużyć z nim umowę. Tak się jednak nie stało z powodu problemów finansowych. Sytuację wykorzystała więc Pogoń i to właśnie z nią piłkarz pod koniec czerwca podpisał roczną umowę. Teraz po raz pierwszy stanie przeciwko swojemu byłemu pracodawcy.

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1. kolejka Ekstraklasy: Pogoń Szczecin - Legia Warszawa. Kiedy i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się w piątek 24 lipca. Pierwszy gwizdek o godz. 20:30. Transmisję będzie można obejrzeć na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K oraz na płatnej platformie streamingowej Canal +. Na tym jednak nie koniec. Stream z tego spotkania wyjątkowo będzie też dostępny za darmo na kanale CANAL + SPORT na YouTubie. Link znajduje się => TUTAJ.

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