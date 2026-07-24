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Wraca Ekstraklasa! Gdzie i o której oglądać mecz Radomiak - Wieczysta? [TRANSMISJA]

Na ten dzień czekali kibice w całej Polsce! W piątek 24 lipca do gry wraca Ekstraklasa. Na start sezonu 2026/27 otrzymamy mecz Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków. Gdzie oglądać to spotkanie? O której godzinie? TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE.
8Mecz Ekstraklasy w pilce noznej Cracovia - Lechia Gdansk
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Apetyty kibiców, którzy śledzą polską piłkę ligową, zostały już rozbudzone. Za nami Superpuchar Polski, w którym Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze (3:1). Rozpoczęły się też kwalifikacje do europejskich pucharów. Polskie zespoły rozegrały już pierwsze mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji.

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Wraca Ekstraklasa! Pierwszy mecz już o 18:00

Jednak daniem głównym, na które czekają wszyscy polscy kibice jest powrót rodzimych rozgrywek ligowych. Ten nastąpi już dziś - w piątek 24 lipca - o godzinie 18:00. W roli głównej wystąpią Radomiak Radom - gospodarz pierwszego spotkania - i beniaminek Ekstraklasy, Wieczysta Kraków.

Na tym emocje się nie skończą, bo o 20:30 zostanie rozegrany jeden z hitowych meczów pierwszej kolejki. Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa.

Faworytem pierwszego spotkania na papierze wydają się gospodarze. Tylko że Radomiak ma za sobą przeciętny sezon, w którym długo walczył o utrzymanie w lidze. W dodatku, piłkarze Tomasza Kaczmarka nie mają za sobą najlepszego okresu przygotowawczego. Z sześciu rozegranych sparingów przegrali aż pięć, zwycięstwo udało się odnieść tylko w meczu z rezerwami Legii (2:1).

Za to Wieczysta Kraków będzie chciała się pokazać z dobrej strony. Osobisty projekt Wojciecha Kwietnia w końcu został doprowadzony do miejsca, o którym mówiło się od początku - Ekstraklasy. W sparingach Wieczysta też spisała się przeciętnie (pięć meczów, jedno zwycięstwo i jeden remis, trzy porażki), ale wyróżnić można remis ze Slavią Praga (2:2).

Gdzie oglądać mecz Radomiak Radom - Wieczysta Kraków? Transmisja TV, na żywo, stream online, live, relacja

Mecz Radomiak Radom - Wieczysta Kraków zostanie rozegrany w piątek 24 lipca o godzinie 18:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi kanał Canal+ Sport 3, wstęp do meczu rozpocznie się o 17:25. Spotkanie można też oglądać w serwisie Canal+ Online. Zachęcamy też do śledzenia relacji z tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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