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Motor ogłasza kolejny transfer! Prosto z 24-krotnego mistrza kraju

Już 26 lipca Motor Lublin zainauguruje sezon 2026/27 Ekstraklasy. Kibice odliczają godziny do meczu, ale na chwilę przerwał im sam klub. Ogłosił bowiem siódmy transfer tego sezonu. Ekipa pozyskała stopera wprost z 24-krotnego mistrza kraju.
Motor Lublin
Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Poprzedni sezon był bardzo nerwowy dla Motoru Lublin. Niemal do końca drżał o to, by utrzymać się w Ekstraklasie. Cel zrealizował, ale stało się jasne, że w drużynie musi dojść do zmian. Odeszło ponad 10 piłkarzy, w tym Ivan Brkić, Bartosz Wolski czy Sergi Samper. Rzecz jasna, klub przeprowadził też kilka transferów przychodzących. Mowa m.in. o Bartoszu Bereszyńskim, Mateuszu Łęgowskim czy Dominiku Gregorskim. I jak się okazało, nie był to koniec. Tuż przed startem 1. kolejki Ekstraklasy Motor ogłosił kolejne, siódme już wzmocnienie.

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Motor Lublin z siódmym transferem. Prosto z Austrii

"Tin Plavotić został nowym zawodnikiem Motoru Lublin" - przekazali działacze w oficjalnym komunikacie. Skorzystali z okazji, bo środkowy obrońca dołączył na zasadzie wolnego transferu. Nie zapłacili za niego ani złotówki. 

29-latek to naprawdę doświadczony zawodnik. Grał w niemieckich, brytyjskich, jak i austriackich klubach. Ostatnie trzy sezony spędził w Austrii Wiedeń, 24-krotnym mistrzu kraju. Plavotić tytułu z nim jednak nie zdobył, sięgnął za to po wicemistrzostwo i trzecie miejsce. Łącznie w barwach tej drużyny rozegrał 79 meczów, w których strzelił sześć goli, a także zanotował pięć asyst. Wydaje się być naprawdę solidnym wzmocnieniem dla Motoru, którego aspiracje przed nadchodzącym sezonem są spore. 

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Oto szczegóły kontraktu Plavoticia

Na jak długo Plavotić pozostanie w Lublinie? "Podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie zapisano opcję przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy" - przekazano w oficjalnym komunikacie. "Tin, witamy w Motorze i życzymy wielu sukcesów w żółto-biało-niebieskich barwach!" - pisali działacze. W polskim klubie będzie nosił koszulkę z numerem "4". 

Kiedy dojdzie do jego debiutu? Niewykluczone, że wydarzy się to już w najbliższą niedzielę po godzinie 17:30. To właśnie wtedy Motor zainauguruje nowy sezon od starcia wyjazdowego z Widzewem Łódź. Trenerzy mogą dać jednak piłkarzowi nieco więcej czasu na wdrożenie się i adaptację. 

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